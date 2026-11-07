Trinitapoli, lavori di Acquedotto Pugliese per migliorare il servizio idrico. Giovedì 12 novembre, erogazione sospesa dalle 8 alle 16 in parte dell’abitato

TRINITAPOLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato di Trinitapoli. In particolare i lavori rientrano nell’intervento denominato “Risanamento reti 4 - Lotto 2” e consisteranno sia nell’installazione di postazioni di misura (portata e pressione) per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nella rete idrica che nella sostituzione dei tronchi vetusti.

Per consentire i dovuti interventi da parte di Acquedotto Pugliese sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 12 novembre dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 16:00, per una durata complessiva di 8 ore, nell’ambito dell’area dell’abitato di Trinitapoli compreso tra le vie Donizetti, Mercadante, Puccini, Devoto, Barletta e Doria.

Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. Infatti, i consumi costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni:

• Numero verde 800.735.735

• www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)

• X, account @AcquedottoP

Inoltre, Acquedotto Pugliese offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.

Comunicato Stampa Acquedotto Pugliese S.p.A.