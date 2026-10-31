Trinitapoli, il 2 novembre la commemorazione dei defunti al cimitero comunale: celebrazione eucaristica e processione con il Santo Legno della Croce

TRINITAPOLI - Una celebrazione eucaristica e una processione lungo i viali del cimitero comunale scandiranno, lunedì 2 novembre, la tradizionale commemorazione dei defunti. La cerimonia riunirà autorità cittadine, confraternite e fedeli in un pomeriggio di raccoglimento e preghiera dedicato alla memoria dei propri cari scomparsi.

Il programma avrà inizio alle ore 15.30 con la concelebrazione eucaristica, alla quale è prevista la partecipazione del sindaco Francesco di Feo, della presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti, dei componenti della Giunta e dell’intero Consiglio comunale. Al termine si svolgerà la processione con il Santo Legno della Croce, accompagnata dalla benedizione dei luoghi, con la partecipazione delle confraternite cittadine e dei fedeli.

«La commemorazione dei defunti è un momento particolarmente sentito dalla nostra comunità, un’occasione per rinnovare il ricordo dei nostri cari e stringerci nel segno della fede, della preghiera e della vicinanza reciproca», dichiara il sindaco Francesco di Feo.

Sul valore della ricorrenza si sofferma anche l’assessore ai Servizi cimiteriali Tonia Iodice: «Il Cimitero Comunale è un luogo di affetto, rispetto e memoria per tante famiglie. La cerimonia del 2 novembre rappresenta un’occasione per ritrovarsi come comunità e rendere omaggio a quanti non sono più con noi, custodendone il ricordo».

Redazione CorriereOfanto.it