Aurora Petrarolo nella fiaba della Regina delle Nevi: la ventenne di Margherita di Savoia danza nei teatri inglesi con la Ballet Theatre UK

MARGHERITA DI SAVOIA - Dalla Puglia all’Inghilterra, nel segno della danza. Aurora Petrarolo, 20 anni, di Margherita di Savoia, ha attraversato la Manica per trasformare la passione di una vita in una professione. Da settembre la giovane ballerina svolge il suo tirocinio nella Ballet Theatre UK, compagnia britannica di balletto classico diretta da Christopher Moore, grazie a una borsa di studio. Dall’inizio di ottobre, con la stessa compagnia, Aurora Petrarolo fa parte del corpo di ballo di The Snow Queen, lo spettacolo che la Ballet Theatre UK porta in tournée nei teatri inglesi.

Il percorso di Aurora Petrarolo è cominciato a pochi chilometri da casa, nella scuola di danza iCare di San Ferdinando di Puglia, diretta dalla maestra Grazia Ferrante. La giovane margheritana si è poi trasferita a Firenze. Nel capoluogo toscano ha frequentato il liceo linguistico dell’Istituto paritario “Piero Calamandrei” e si è diplomata all’Accademia Internazionale Coreutica, scuola di formazione professionale diretta da Elisabetta Hertel. Con l’Accademia, nei mesi scorsi, Aurora Petrarolo è salita anche sul palco della Biblioteca Marucelliana di Firenze. L’occasione era la mostra Passi di memoria, dedicata alla storia della danza a Firenze tra Ottocento e Novecento. In uno dei quadri coreografici che accompagnavano l’esposizione, la ballerina ha interpretato una coreografia di Ilaria Tinacci sulle note della Danza delle schiave persiane di Modest Petrovič Musorgskij. (Programma)

The Snow Queen è la trasposizione per il balletto della celebre fiaba di Hans Christian Andersen. La storia segue Gerda, che parte alla ricerca dell’amico Kay, finito sotto l’incantesimo della Regina delle Nevi. Il viaggio conduce la ragazza fino al Palazzo di Ghiaccio, dove soltanto l’amore di Gerda può spezzare la maledizione dell’inverno eterno. La fiaba di Andersen è la stessa che ha ispirato il film d’animazione Frozen. Nelle due ore di spettacolo Aurora Petrarolo è impegnata nelle coreografie d’insieme, in alcuni pas de trois e in un assolo.

Una delle tappe più prestigiose della tournée è stata quella del Theatre Royal di Windsor, dove la produzione è andata in scena dal 27 al 31 ottobre. Windsor è una delle città simbolo dell’Inghilterra, legata al castello che ospita la famiglia reale. Sul palco del teatro si è esibito l’intero corpo di ballo della Ballet Theatre UK, composto da 27 ballerini. Aurora Petrarolo è una dei due italiani della compagnia. L’altro è Alberto Diano, calabrese della provincia di Cosenza, principal dancer che lavora in Inghilterra da sei anni e da tre è nella Ballet Theatre UK. Alberto Diano aveva già interpretato il ruolo dello Schiaccianoci nella versione della compagnia andata in scena nel dicembre 2024.

La Ballet Theatre UK è stata fondata nel 2008 da Christopher Moore, coreografo e direttore artistico, e ha sede a Hinckley, nel Leicestershire. La compagnia nasce con l’obiettivo di offrire a giovani danzatori di talento un palcoscenico di qualità nei teatri della provincia britannica, rendendo il balletto classico accessibile a un pubblico più ampio. Accanto all’attività di tournée, la Ballet Theatre UK gestisce una propria scuola di formazione. Il quotidiano The Independent ha inserito la compagnia tra le migliori formazioni di balletto in tournée nel Regno Unito.

La produzione di The Snow Queen prevede 26 tappe e ha già raccolto il favore del pubblico, con numerosi teatri esauriti, e gli apprezzamenti della critica. La tournée proseguirà nelle prossime settimane: tra le date in programma ci sono il Theatre Royal di Bury St Edmunds dall’8 al 10 novembre, il Tacchi-Morris Arts Centre di Taunton il 26 e 27 novembre e l’Arlington Arts di Newbury il 18 e 19 dicembre. Sera dopo sera, Aurora Petrarolo porterà sui palcoscenici inglesi anche il legame con la sua terra: nel paesaggio incantato di Andersen, il bianco della neve incontrerà quello delle saline di Margherita di Savoia.

Redazione CorriereOfanto.it (In copertina: illustrazione ispirata ad Aurora Petrarolo e all’atmosfera di “The Snow Queen”)

---

English version

MARGHERITA DI SAVOIA - From Puglia to England, through dance. Aurora Petrarolo, 20, from Margherita di Savoia, has crossed the Channel to turn a lifelong passion into a profession. Since September, the young dancer has been undertaking a scholarship-funded traineeship with Ballet Theatre UK, a British classical ballet company directed by Christopher Moore. Since early October, she has also been performing in the corps de ballet of *The Snow Queen*, which the company is touring across theatres in England.

Aurora Petrarolo’s journey began just a few kilometres from home, at the iCare dance school in San Ferdinando di Puglia, directed by dance teacher Grazia Ferrante. She later moved to Florence, where she studied languages at the Istituto Paritario “Piero Calamandrei” and graduated from the Accademia Internazionale Coreutica, a professional dance training school directed by Elisabetta Hertel. In recent months, she also performed with the Academy at Florence’s Biblioteca Marucelliana. The occasion was the exhibition *Passi di memoria* (“Steps of Memory”), devoted to the history of dance in Florence during the nineteenth and twentieth centuries. In one of the choreographic pieces accompanying the exhibition, she performed a work choreographed by Ilaria Tinacci to the *Dance of the Persian Slaves* by Modest Petrovich Mussorgsky.

*The Snow Queen* is a ballet adaptation of Hans Christian Andersen’s celebrated fairy tale. The story follows Gerda as she sets out to find her friend Kay, who has fallen under the Snow Queen’s spell. Her journey takes her to the Ice Palace, where only Gerda’s love for Kay can break the curse of eternal winter. Andersen’s tale also inspired the animated film *Frozen*. During the two-hour production, Aurora Petrarolo performs in ensemble pieces, several *pas de trois* and a solo.

One of the tour’s most prestigious stops was the Theatre Royal Windsor, where the production ran from 27 to 31 October. Windsor is one of England’s most iconic towns, closely associated with its castle, a royal residence. The theatre hosted the entire Ballet Theatre UK company, comprising 27 dancers. Aurora Petrarolo is one of two Italians in the company. The other is Alberto Diano, from the province of Cosenza in Calabria, a principal dancer who has worked in England for six years and has been with Ballet Theatre UK for three. Diano previously danced the role of the Nutcracker in the company’s production staged in December 2024.

Ballet Theatre UK was founded in 2008 by choreographer and artistic director Christopher Moore and is based in Hinckley, Leicestershire. The company was established to provide talented young dancers with professional performance opportunities in regional theatres across Britain, making classical ballet accessible to a wider audience. Alongside its touring work, Ballet Theatre UK runs its own training school. *The Independent* has named it among the best ballet companies touring the United Kingdom.

The *Snow Queen* tour includes 26 stops and has already won over audiences, with numerous sold-out performances, as well as praise from critics. The tour will continue over the coming weeks, with dates including the Theatre Royal Bury St Edmunds from 8 to 10 November, the Tacchi-Morris Arts Centre in Taunton on 26 and 27 November, and Arlington Arts in Newbury on 18 and 19 December. Night after night, Aurora Petrarolo will carry her connection to her homeland onto English stages: in Andersen’s enchanted landscape, the white of the snow will meet the white of Margherita di Savoia’s salt pans.

CorriereOfanto.it Editorial Staff (Cover image: an illustration inspired by Aurora Petrarolo and the atmosphere of The Snow Queen)