La Salina di Margherita di Savoia si tinge di rosa: domenica 25 ottobre una camminata per la prevenzione del tumore al seno

MARGHERITA DI SAVOIA - Il bianco dei cumuli di sale e il rosa dei bacini faranno da cornice a una mattinata dedicata alla prevenzione. Domenica 25 ottobre, la Salina di Margherita di Savoia aprirà i propri spazi a una camminata di circa quattro chilometri, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Una marcia non competitiva, da percorrere a passo libero, nell’ambito di “Ottobre rosa”, la campagna internazionale di sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore al seno.

“La Salina si tinge di rosa - Insieme, un passo per la prevenzione” è il titolo dell’iniziativa, promossa da Atisale, dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), e dall’associazione Margherita Cammina, con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia.

Il ritrovo è fissato alle 9 presso il Centro Visita della Salina, in via Africa Orientale 50, per l’accoglienza e i saluti dei rappresentanti istituzionali e delle associazioni. Alle 9.30 è previsto l’ingresso in Salina: le guide accompagneranno il gruppo lungo il percorso, mentre la professoressa Angela Cristiano, docente di Scienze motorie e sportive, guiderà l’attività fisica all’aria aperta. Un’esperienza che unirà la scoperta dei luoghi al richiamo al movimento come parte di uno stile di vita sano. Il rientro al Centro Visita è previsto per le 11.30, seguito da un aperitivo analcolico al Bar Porta Salina.

Mentre in molte città monumenti ed edifici si illuminano di rosa, nella Salina quel colore appartiene già al paesaggio. Tra un passo e l’altro, l’invito sarà a lasciare spazio, nella frenesia quotidiana, a ciò che spesso viene rimandato: il tempo e l’attenzione per la propria salute.

Il messaggio troverà posto anche sulle tavole. Per l’occasione è stata realizzata una confezione speciale del Fior di sale di Margherita di Savoia, nella linea Salino di Puglia. La grafica, ispirata alle maioliche e declinata nei toni del rosa, affianca al nastro simbolo della lotta al tumore al seno un messaggio di vicinanza alle donne e un invito a prendersi cura della propria salute.

«La prevenzione è un valore da condividere», sottolineano gli organizzatori, auspicando un’ampia partecipazione della cittadinanza e un’attenzione al tema che prosegua anche oltre gli appuntamenti di ottobre.

Redazione CorriereOfanto.it