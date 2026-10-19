Aumento della TARI e qualità del servizio: Azione e LiberiAmo Margherita a confronto con i cittadini

MARGHERITA DI SAVOIA - Gli aumenti della TARI, il loro peso sui bilanci familiari e la qualità del servizio rifiuti sono stati al centro dell’incontro pubblico promosso da Azione e dall’associazione civica LiberiAmo Margherita, svoltosi nella mattinata di domenica 18 ottobre nella sede dell’associazione. Il confronto ha fatto emergere l’esigenza di maggiore chiarezza sulla gestione del servizio e sul rapporto tra i costi sostenuti dai cittadini e le prestazioni ricevute, con particolare attenzione al miglioramento della raccolta differenziata e del decoro urbano.

Sono intervenuti l’avvocato Pietro Barbaro, presidente di LiberiAmo Margherita, Lucia Cinque, esponente della stessa associazione civica, Chiara Russo, segretaria cittadina di Azione, ed Emanuele Quarta, consigliere comunale e provinciale. I cittadini hanno contribuito alla discussione con domande, osservazioni e proposte, affiancando agli interventi dei relatori le proprie valutazioni sul servizio e sulle esigenze della comunità. (Foto)

Nel corso del suo intervento, Quarta ha ribadito le ragioni del voto contrario all’aumento della TARI espresso in Consiglio comunale, confermando l’impegno a portare nelle sedi istituzionali le istanze raccolte durante il dibattito.

L’appuntamento ha segnato anche l’avvio di un programma di incontri mensili che Azione e LiberiAmo Margherita intendono dedicare ai principali temi della vita cittadina. L’obiettivo dichiarato è dare continuità al dialogo con la comunità, offrendo uno spazio di informazione e di ascolto dal quale sviluppare proposte concrete per il territorio.

Redazione CorriereOfanto.it