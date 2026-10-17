PalaSaline, revocata la prima gara dopo i rilievi degli operatori. Il Comune di Margherita di Savoia dispone la pubblicazione di un nuovo bando

MARGHERITA DI SAVOIA - La revisione del compenso per la progettazione esecutiva, a seguito dei rilievi presentati dagli operatori economici, ha portato il Comune di Margherita di Savoia a revocare la prima gara per la realizzazione del PalaSaline e a disporre la pubblicazione di un nuovo bando. La decisione riguarda l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori del nuovo palazzetto dello sport polivalente previsto in via Trinitapoli, per un investimento complessivo di 3 milioni e 731mila euro.

Le ragioni del provvedimento sono ricostruite nella determinazione dirigenziale n. 803 del 28 settembre scorso. La prima procedura, pubblicata il 25 agosto, prevedeva inizialmente il 12 ottobre come termine per la presentazione delle offerte. Durante la fase dedicata ai chiarimenti, alcuni operatori economici hanno sollevato dubbi sul calcolo del corrispettivo destinato alla progettazione esecutiva, evidenziando una possibile criticità nella classificazione delle opere utilizzata per determinarne l’importo.

Il calcolo iniziale faceva riferimento a un’unica categoria relativa all’edilizia per attività culturali, sociali e sportive, senza distinguere le diverse componenti dell’intervento, comprese quelle strutturali e impiantistiche. Ritenendo meritevoli di accoglimento le osservazioni ricevute, il Comune di Margherita di Savoia ha proceduto a un nuovo calcolo del compenso, passato da 79.205,02 a 94.278,32 euro, con un incremento di 15.073,30 euro.

Il 23 settembre è stato quindi predisposto un atto di rettifica, con la proroga dei termini della procedura. Successivamente è emerso che la piattaforma telematica EmPULIA non consentiva di modificare l’importo posto a base della gara già avviata. Dopo le interlocuzioni con i servizi di assistenza della piattaforma e con l’Autorità nazionale anticorruzione, l’Amministrazione ha disposto la revoca della precedente procedura e l’indizione di una nuova gara, da pubblicare con un diverso codice identificativo e condizioni sostanzialmente invariate, salvo l’adeguamento dell’importo relativo alla progettazione esecutiva.

Il nuovo appalto presenta un importo complessivo di 3.087.900,31 euro, oltre IVA, di cui 2.933.621,99 euro per i lavori soggetti a ribasso, 94.278,32 euro per la progettazione esecutiva e 60mila euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La determina quantifica in 19.125,01 euro le maggiori risorse complessivamente necessarie per l’adeguamento delle spese di progettazione (importo che corrisponde all’aumento di 15.073,30 euro maggiorato di contributi previdenziali al 4% e IVA al 22%), disponibili tra le somme già previste nel quadro economico dell’opera, che sarà rimodulato in sede di aggiudicazione.

Resta confermato l’investimento complessivo di 3 milioni e 731mila euro, con una copertura finanziaria di 2,5 milioni attraverso un mutuo agevolato nell’ambito dell’iniziativa «Sport Missione Comune» dell’Istituto per il Credito Sportivo e ulteriori 1.231.000 euro provenienti dal bilancio comunale.

L’affidamento avverrà mediante appalto integrato, che comprende la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori, attraverso una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Per la nuova procedura, da svolgersi sulla piattaforma EmPULIA, il Comune di Margherita di Savoia ha previsto che la scadenza per la presentazione delle offerte non sia anteriore al 23 ottobre prossimo.

Redazione CorriereOfanto.it