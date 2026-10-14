«Il tipo giusto sei tu!»: a Trinitapoli una giornata con ADMO dedicata alla donazione di midollo osseo

TRINITAPOLI - Informare sulla donazione di midollo osseo e coinvolgere nuovi potenziali donatori, ampliando le possibilità di trovare una persona compatibile per chi ha bisogno di un trapianto. È l’obiettivo di «Il tipo giusto sei tu!», l’iniziativa promossa da ADMO Puglia ETS con il patrocinio del Comune di Trinitapoli, in programma domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 13, all’Auditorium dell’Assunta, in via Marconi 26.

L’appuntamento coincide con il primo anno di attività di ADMO Puglia nella BAT, sotto il coordinamento del referente territoriale Mario Conversano. Dodici mesi di incontri nelle scuole, nelle piazze e nelle comunità della provincia, durante i quali, secondo i dati riferiti dall’associazione, quasi 500 ragazze e ragazzi si sono iscritti al Registro italiano dei donatori di midollo osseo.

La mattinata affiancherà all’informazione le testimonianze di donatori e riceventi, che racconteranno la propria esperienza e il ruolo della donazione nel percorso di cura. Le attività di sensibilizzazione saranno curate da Mario Conversano, con il supporto dei volontari dell’associazione e del personale sanitario volontario di ADMO Puglia.

Durante l’incontro sarà possibile avviare la procedura di iscrizione al Registro italiano dei donatori di midollo osseo attraverso la raccolta di un campione salivare. Un passaggio semplice, ma distinto dalla donazione effettiva: il campione serve alla tipizzazione HLA, cioè all’analisi delle caratteristiche genetiche necessarie per valutare la compatibilità con un paziente in attesa di trapianto.

L’iscrizione è gratuita e prevede il consenso informato e la verifica dei requisiti sanitari. Per candidarsi occorre avere tra i 18 e i 35 anni, non aver ancora compiuto 36 anni, essere in buona salute e avere un peso superiore a 50 chilogrammi. I dati confluiscono nel Registro nazionale, collegato ai registri internazionali, nel rispetto della riservatezza. La disponibilità come potenziali donatori resta valida fino al compimento dei 55 anni.

In caso di compatibilità, la persona iscritta viene richiamata per ulteriori accertamenti prima dell’eventuale donazione. Ampliare il Registro significa quindi aumentare le possibilità di individuare un donatore per i pazienti che necessitano di un trapianto di cellule staminali emopoietiche, impiegato nel trattamento di diverse gravi malattie del sangue.

La giornata di Trinitapoli si inserisce nel solco di Match It Now, la campagna nazionale di sensibilizzazione e reclutamento dei potenziali donatori. Per ADMO Puglia, il primo anniversario nella BAT rappresenta anche l’occasione per consolidare il lavoro sul territorio: Conversano sottolinea la disponibilità incontrata tra giovani e famiglie e la necessità di accompagnarla con informazioni chiare, capaci di favorire una scelta consapevole.

È annunciata la partecipazione del sindaco Francesco di Feo, della presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti e dell’assessore alla Cultura Giovanni Landriscina, insieme ad altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

ADMO Puglia ringrazia il Comune di Trinitapoli per il sostegno all’iniziativa e i partner che hanno contribuito alla sua realizzazione. L’appuntamento sarà aperto anche a chi desidera conoscere meglio il percorso di donazione e rivolgere domande ai volontari e al personale sanitario.

Redazione CorriereOfanto.it