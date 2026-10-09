Canosa di Puglia e Minervino Murge: due open day dedicati alla prevenzione ginecologica

CANOSA DI PUGLIA - Due giornate dedicate alla salute femminile, con accesso ai consultori senza prenotazione per consulenze, visite ginecologiche e orientamento sui percorsi di prevenzione e cura. Sono gli open day organizzati dal Distretto socio-sanitario n. 3 dell’Asl BT, diretto dalla dottoressa Mimma Montanaro, in programma martedì 13 ottobre a Minervino Murge e venerdì 23 ottobre a Canosa di Puglia.

L’iniziativa rientra nel mese della prevenzione e interessa il distretto che comprende i comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola. L’obiettivo è favorire l’accesso delle donne ai servizi territoriali e far conoscere le attività dei consultori.

In entrambe le giornate l’accesso sarà libero, dalle 9 alle 14. A Minervino Murge l’appuntamento è nella sede di via Giordano Bruno 13; a Canosa di Puglia in quella di via Giovanni Bovio 81.

Le partecipanti potranno usufruire di consulenze sulla salute femminile e di prestazioni specialistiche ginecologiche, oltre a ricevere informazioni sui percorsi di prevenzione e cura. Le giornate offriranno anche l’occasione per chiarire dubbi sui controlli consigliati e conoscere i servizi disponibili nei consultori durante l’anno.

Per ulteriori informazioni sono attivi i recapiti telefonici 0883.696631 e 0883.641360.

Redazione CorriereOfanto.it