MARGHERITA DI SAVOIA - Torna a riunirsi il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in prima convocazione per lunedì 23 novembre 2026 alle ore 8.30 e in seconda convocazione per mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Atto di indirizzo e sostegno politico-istituzionale del Comune di Margherita di Savoia all’iniziativa della Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore Antonio Decaro, e della Regione Campania, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore Roberto Fico, dinanzi alla Corte Costituzionale in materia di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Tutela dell’unità della Repubblica, dell’uguaglianza dei diritti, dei livelli essenziali delle prestazioni e della coesione economica e sociale del Mezzogiorno. Indirizzi del Consiglio comunale e adesione all’iniziativa istituzionale promossa dalla Rete Civica Meridionale.

2. Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2026/2029.

3. Imposta di soggiorno - Approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione del tributo.

4. Variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000).

5. Approvazione Piano Diritto allo Studio - Annualità 2027.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO