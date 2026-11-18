CANOSA DI PUGLIA - Venerdì 27 novembre, alle 10.30, al Teatro Comunale “Raffaele Lembo”, Canosa di Puglia conferirà la cittadinanza onoraria alle archeologhe Maria Raffaella Cassano e Marisa Corrente. Con il voto unanime del 30 ottobre, il Consiglio comunale ha voluto riconoscere il contributo di due studiose che, attraverso gli scavi, le mostre e il lavoro di tutela, hanno permesso a generazioni di canosini di conoscere più da vicino la storia della propria città.

Nel 1992 Maria Raffaella Cassano curò a Bari, nel complesso di Santa Scolastica, la mostra “Principi, imperatori, vescovi. Duemila anni di storia a Canosa”. L’esposizione ripercorreva le vicende della città attraverso le aristocrazie daunie, il rapporto con Roma e l’affermazione dei vescovi in età tardoantica. A quella storia Cassano ha continuato a lavorare anche sul campo. Nel 2001 diresse una campagna di scavo al Battistero di San Giovanni e nel 2014 guidò, insieme a Marcella Chelotti, le indagini nell’area del Tempio di Giove Toro. A oltre trent’anni dalla mostra barese, Cassano ha curato con Giuliano Volpe un nuovo volume che raccoglie i risultati delle ricerche condotte nel frattempo sulla città e sul suo territorio.

Per Marisa Corrente, archeologa dell’allora Soprintendenza Archeologica della Puglia, uno dei luoghi che meglio raccontano il suo legame con Canosa di Puglia è Palazzo Sinesi. Nel 1994, in occasione della mostra “Sulla via mediterranea. Una famiglia canosina tra III e II secolo a.C.”, che inaugurò le attività della Soprintendenza nel palazzo, Corrente presentò i risultati delle indagini condotte tra il 1991 e il 1993 nella Tomba degli Ori, lungo la strada per Cerignola. In quell’occasione i canosini poterono vedere per la prima volta in città il diadema e il cosiddetto scettro rinvenuti nello stesso ipogeo nel 1928 e da allora esposti al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. All’impegno di Corrente si deve anche la ripresa delle ricerche sull’Ipogeo Varrese, dove nel 2002 si concluse lo scavo che interessò la tomba e l’area circostante.

«Attraverso questo riconoscimento - afferma il sindaco Vito Malcangio - rendiamo omaggio a due personalità i cui nomi rimarranno per sempre scolpiti nella storia di questa città».

Alla cerimonia interverranno, insieme al sindaco, l’europarlamentare Francesco Ventola e l’assessora comunale alla Cultura e all’Archeologia Cristina Saccinto. A ripercorrere il lavoro delle due studiose saranno anche Anita Guarnieri, direttrice del Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Riccardo Di Cesare, direttore della Scuola di Specializzazione Interateneo in Beni Archeologici, e Sergio Fontana, presidente della Fondazione archeologica canosina.

Redazione CorriereOfanto.it