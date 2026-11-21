CANOSA DI PUGLIA - Sabato 28 novembre, alle 18, il grande albero di Natale si illuminerà in piazza Vittorio Veneto. Con l’albero si accenderanno le scenografie natalizie della villa comunale “Aldo Moro” e le luminarie lungo le strade della città. La serata inaugurale di “Luci di Casa”, tra musica e animazione, proseguirà alle 18.30 con un concerto gospel sulla cassa armonica.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Malcangio ha presentato il programma nella mattinata di venerdì 20 novembre nella villa comunale “Aldo Moro”. «Le luci più belle sono quelle che ci fanno sentire a casa». È l’idea da cui il Comune è partito per scegliere il nome “Luci di Casa” e raccontare il Natale canosino attraverso il viaggio di un bambino. Il piccolo attraversa Canosa custodendo una scintilla. Al suo passaggio la città si risveglia e ogni finestra accesa diventa parte di una luce comune, quella delle persone che la abitano.

Dalle vie del centro e dalla villa comunale gli allestimenti si estendono a parte della zona 167 e alla borgata di Loconia. Il progetto, annunciato il 26 ottobre, prende spunto dalle luminarie accese ad agosto in occasione dei festeggiamenti in onore dei santi patroni.

Per le luminarie artistiche Malcangio ha indicato un impegno complessivo di 160 mila euro. Secondo le stime del Comune, la cifra equivale a poco più di 5 euro per abitante. Sulla base dei 48 giorni di illuminazione inizialmente previsti, l’amministrazione aveva calcolato un costo di circa 12 centesimi al giorno per cittadino. Il sindaco ha definito la spesa «un investimento nella bellezza, nell’identità e nell’attrattività della nostra città».

Con “Luci di Casa” il Comune punta a rendere le strade e le piazze luoghi di ritrovo per bambini, famiglie e giovani e a favorire, durante le feste, il passaggio nelle vie del commercio. L’invito si rivolge anche a chi arriva dai comuni vicini, con l’intento di far conoscere la cucina canosina e il patrimonio storico e archeologico della città.

L’invito del Comune è rivolto a tutta la città: «Canosa è la nostra casa e a Natale, più che mai, vogliamo vederla brillare».

Redazione CorriereOfanto.it