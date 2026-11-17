ANDRIA - La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha avviato la procedura per affidare la rimozione e la gestione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali e nelle relative pertinenze. Le risorse complessive ammontano a 200mila euro, con una durata prevista del servizio di 24 mesi. L’intervento, disposto con la determinazione dirigenziale n. 1326 dell’11 novembre 2026, punta a tutelare la sicurezza stradale, assicurare il corretto trattamento dei rifiuti e recuperare il decoro delle aree interessate. La comunicazione dell’ente dà conto dell’avvio della procedura, senza indicare una data di attivazione del servizio.

La Provincia ha scelto lo strumento dell’accordo quadro, che permette di definire in anticipo le condizioni dei singoli interventi, da affidare successivamente in base alle esigenze riscontrate. La scelta risponde alla variabilità del fenomeno: quantità, tipologia e localizzazione dei rifiuti possono cambiare sensibilmente lungo la rete viaria. «Con questo accordo ci dotiamo di uno strumento stabile e flessibile, che ci consentirà di programmare gli interventi in base alle situazioni effettivamente riscontrate e di rispondere con maggiore tempestività», ha spiegato il presidente Bernardo Lodispoto.

I fondi per la rimozione erano già compresi nel Piano per la sicurezza ambientale e la sorveglianza del territorio, approvato dalla Provincia nell’agosto 2025: quattro interventi per quasi un milione di euro. Il finanziamento deriva dalle economie delle risorse regionali trasferite all’ente per il Programma regionale per la tutela dell’ambiente, ossia somme rimaste disponibili e destinate ai nuovi progetti.

Alla pulizia delle strade il piano affianca un sistema di videosorveglianza, per il quale erano stati previsti oltre 541mila euro. Già nell’agosto 2025 la Provincia aveva comunicato l’avvio di un tavolo di concertazione con la Questura di Andria e i comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per individuare le aree nelle quali l’abbandono dei rifiuti si verifica più frequentemente.

A oltre un anno dall’approvazione del piano, secondo quanto riferito da Lodispoto, la definizione del progetto delle telecamere deve ancora essere completata d’intesa con le forze dell’ordine. Il presidente ha ricondotto parte dei tempi di attesa all’insediamento del nuovo questore e ha descritto l’accordo biennale per la rimozione come una misura sperimentale, della quale verificare i risultati. Nell’impostazione illustrata da Lodispoto, il rafforzamento dei controlli dovrebbe contribuire a scoraggiare nuovi abbandoni e ad accompagnare gli interventi di pulizia.

Il piano comprende inoltre 125mila euro per l’Osservatorio provinciale sulla legalità ambientale, destinato al monitoraggio dei procedimenti amministrativi e alle attività di informazione e sensibilizzazione, e 100mila euro per la riqualificazione del Gurgo di Andria. Per la dolina, il programma prevede il recupero della fruibilità pubblica, la tutela della biodiversità e la valorizzazione del sito a fini educativi, scientifici e turistici.

Accanto agli investimenti, Lodispoto ha evidenziato il ruolo dei cittadini nella cura del territorio. «Il nostro impegno anche su questo fronte è massimo, ma resta fermo che la collaborazione di tutti i cittadini è la chiave per raggiungere l’obiettivo», ha sottolineato il presidente.

Allargando lo sguardo all’attività amministrativa, Lodispoto ha ricordato i 64 milioni di euro per viabilità ed edilizia scolastica sbloccati con l’approvazione del bilancio provinciale, arrivata a fine giugno dopo mesi di stallo. Il quadro illustrato dall’ente ai sindaci e ai consiglieri provinciali il 9 novembre comprende opere in fasi diverse: lavori già in esecuzione, procedure di gara e progetti ancora da definire.

Il presidente ha infine espresso preoccupazione per le disponibilità finanziarie del 2027, prospettando risorse insufficienti per strade e scuole e possibili minori entrate legate alla RC auto e all’imposta provinciale di trascrizione. Il tema dei finanziamenti è anche al centro delle proposte presentate dall’Unione delle Province d’Italia alla Commissione Bilancio della Camera nell’ambito dell’esame della manovra. L’UPI chiede un piano triennale da 900 milioni di euro per costruire nuove scuole e garantire la sicurezza e l’ammodernamento, anche sotto il profilo energetico, degli istituti superiori. L’associazione propone inoltre un fondo da 150 milioni annui per il triennio 2027-2029, destinato prioritariamente alla messa in sicurezza di gallerie e sottopassi.

GIUSEPPE DALOISO