Trinitapoli, microchippati gratuitamente 45 cani e gatti: il maltempo non ferma la partecipazione

TRINITAPOLI - Sono 45 gli animali identificati durante la seconda giornata di microchippatura gratuita per cani e gatti, che si è svolta domenica 15 novembre nella Villa comunale, in via Papa Giovanni XXIII. Nonostante il maltempo, i cittadini hanno aderito all’iniziativa dedicata alla tutela degli animali d’affezione e alla prevenzione del randagismo, portando i propri animali per l’applicazione del microchip.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco di Feo ha promosso l’appuntamento attraverso l’impegno dell’assessore al Randagismo Tonia Iodice e della consigliera comunale Anna Colia, con la collaborazione degli uffici del Terzo settore e della polizia locale. La giornata ha dato continuità al percorso avviato con la prima edizione, offrendo ai proprietari un servizio gratuito e un’occasione di sensibilizzazione sulla corretta identificazione degli animali. (Foto)

Il microchip, insieme alla registrazione anagrafica, consente di associare l’animale al proprietario e facilita la restituzione in caso di smarrimento. Come ricorda la Regione Puglia, l’anagrafe degli animali d’affezione raccoglie le registrazioni di cani e gatti e rappresenta uno strumento per contrastare l’abbandono e prevenire il randagismo. L’identificazione compete ai servizi veterinari delle Asl o ai veterinari liberi professionisti accreditati.

«La partecipazione registrata, nonostante il maltempo, dimostra quanto sia importante continuare a investire nella sensibilizzazione e nella tutela degli animali», ha sottolineato Tonia Iodice. L’assessore ha richiamato il ruolo della microchippatura nel contrasto agli abbandoni e nella prevenzione del randagismo, ringraziando i cittadini per il senso di responsabilità dimostrato verso i propri animali.

Anche la consigliera Anna Colia ha evidenziato il valore del coinvolgimento della cittadinanza: «Promuovere la cultura del rispetto e della cura degli animali significa anche costruire una comunità più consapevole e responsabile. Il risultato raggiunto è motivo di soddisfazione e ci incoraggia a proseguire su questa strada».

Alla realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito l’associazione Isola di Toby e il dottor Tiziano Troia, che ha messo a disposizione la propria competenza medico-veterinaria durante la mattinata. Le attività locali “Mi Fido di Te”, di Valentina Di Fidio, e “Il Mondo degli Animali”, di Savio Caputo, hanno sostenuto l’appuntamento offrendo mangime, omaggi e agevolazioni dedicate alla cura degli animali. A tutti loro l’amministrazione ha rivolto un ringraziamento per la collaborazione.

Alla giornata hanno partecipato anche la presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti, l’assessore alla Cultura Giovanni Landriscina, l’assessore alle Politiche sociali Maria Rosaria Capodivento e il consigliere comunale Pietro De Angelis.

L’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di proseguire con attività di sensibilizzazione e iniziative dedicate al benessere animale, coinvolgendo associazioni, professionisti e realtà del territorio.

Redazione CorriereOfanto.it