Margherita di Savoia, dal 16 al 20 novembre interventi di sanificazione e derattizzazione dei tratti fognari dell’abitato

MARGHERITA DI SAVOIA - L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, nell’ambito della gestione del servizio idrico integrato, l’Acquedotto Pugliese S.p.A. esegue interventi di controllo, pulizia e sanificazione delle reti fognarie. Pertanto, tramite l’impresa appaltatrice del servizio, provvederà anche ad espletare una serie di interventi programmati: in particolare, le attività di derattizzazione saranno svolte da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026.

Per gli interventi di sanificazione e derattizzazione, la superficie del nostro Comune è stata divisa in tre zone:

• Zona 1 (nord dell’abitato): da Piazza Marconi a Porto Canale, comprendendo Via Duca degli Abruzzi, Via Risorgimento, Via Africa Orientale, Corso Vittorio Emanuele, Via Garibaldi e Zona Armellina, con relative traverse e vie interne.

• Zona 2 (sud dell’abitato): da località Focione a Zona Cannafesca, comprendendo anche Zona Erba dei Cavallari e Via Barletta, con relative traverse e vie interne.

• Zona 3 (centro abitato e Quartiere San Pio): comprendente Via Vittorio Veneto, Zona Regina, Viale Kennedy più Città Giardino e Isola Verde, con relative traverse e vie interne.

Il personale della Società accerterà la puntuale e completa regolarità degli interventi eseguiti, verbalizzando a campione gli esiti dei controlli effettuati.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO