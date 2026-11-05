Trinitapoli, vandalismo alla Casa del Nonno: ferma condanna dell’Amministrazione comunale. Avviati le verifiche e gli interventi per la messa in sicurezza

TRINITAPOLI - Nella tarda serata di martedì 3 novembre un nuovo episodio di vandalismo ha colpito la Casa del Nonno, la struttura in costruzione nella villa comunale Papa Giovanni XXIII e destinata a diventare un luogo di incontro per la comunità. I responsabili hanno divelto gli infissi e distrutto completamente l’impianto elettrico. L’Amministrazione comunale condanna con fermezza l’accaduto e riferisce di danni ingenti.

Il Comune ha disposto un sopralluogo congiunto per verificare l’entità dei danni e valutare le iniziative da intraprendere. Al sopralluogo hanno partecipato amministratori comunali, tecnici dell’ente e forze dell’ordine. Gli accertamenti in corso comprendono anche l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’episodio e contribuire all’individuazione dei responsabili.

L’Amministrazione comunale ha avviato i contatti con l’impresa esecutrice e con il direttore dei lavori per la tempestiva messa in sicurezza della struttura e dell’area circostante. Le misure già disposte prevedono la collocazione di transenne e di altri dispositivi di protezione per delimitare la zona e tutelare l’incolumità pubblica.

Il Comune continuerà a seguire direttamente la vicenda e a promuovere le iniziative necessarie per tutelare il patrimonio pubblico e consentire il completamento dell’opera. L’Amministrazione comunale fa appello alla collaborazione dei cittadini e invita chiunque disponga di informazioni utili alla ricostruzione dell’accaduto a segnalarle alle forze dell’ordine.

Redazione CorriereOfanto.it