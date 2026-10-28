Trinitapoli, navetta gratuita per il cimitero fino al 2 novembre e nelle successive domeniche del mese

TRINITAPOLI - È attivo dal 28 ottobre il servizio navetta gratuito per il cimitero comunale, predisposto in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti. I collegamenti saranno garantiti fino al 2 novembre e in tutte le successive domeniche del mese, con corse di andata e ritorno dalle fermate cittadine e una navetta interna per gli spostamenti nell’area cimiteriale.

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane, alle persone con disabilità e a quanti hanno difficoltà di deambulazione. L’obiettivo è agevolare sia il raggiungimento del cimitero sia l’accesso ai diversi viali e settori.

Le fermate della navetta esterna sono situate nei pressi della Chiesa Madre di Santo Stefano Protomartire, della Chiesa della Beata Maria Vergine di Loreto, della Parrocchia Immacolata e della Parrocchia Cristo Lavoratore, presso il parcheggio di via Nigri. Gli orari delle corse sono indicati sulla cartellonistica affissa nei punti di fermata.

All’interno del cimitero è inoltre disponibile una navetta con una capienza di otto posti, destinata a facilitare gli spostamenti e a offrire un supporto soprattutto alle persone con difficoltà motorie.

L’iniziativa, illustrata in una nota del Comune a firma del sindaco Francesco di Feo e dell’assessore ai Servizi cimiteriali Tonia Iodice, è realizzata in collaborazione con il gestore dei servizi cimiteriali per agevolare l’accesso al cimitero nelle giornate dedicate al ricordo dei defunti.

Redazione CorriereOfanto.it