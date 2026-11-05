Il prefetto Anania in visita al Comando provinciale dei Carabinieri: prevenzione e contrasto alla criminalità al centro del confronto

TRANI - Nella mattinata odierna, il Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, Dott.ssa Flavia Anania, si è recata in visita istituzionale presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, ospitata nella caserma intitolata al “Brigadiere Antonio Cezza, Medaglia d’Argento al Valor Militare”.

Al suo arrivo, la massima autorità di Governo sul territorio è stata accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Galasso. Dopo aver ricevuto gli onori militari da parte della Guardia schierata in armi, il Prefetto ha incontrato gli Ufficiali della sede, i Comandanti delle Compagnie di Barletta e Andria e una folta rappresentanza del personale in servizio nei vari reparti della provincia.

Nel corso di un tavolo tecnico e informativo, il Colonnello Galasso ha illustrato la complessa e capillare architettura dell’Arma nella sesta provincia pugliese, rimarcando il ruolo cardine di ciascun presidio quale punto di riferimento immediato per i cittadini e baluardo di legalità. Durante il briefing sono stati inoltre esaminati i principali obiettivi strategici condivisi, orientati sia alla prevenzione dei reati sia al contrasto incisivo a ogni forma di criminalità.

La visita è poi proseguita nei locali operativi della struttura. Il Prefetto ha potuto visionare da vicino le attività della Centrale Operativa, della Stazione Carabinieri, del Nucleo Informativo e della 2^ Sezione del Nucleo Investigativo, intrattenendosi con il personale specializzato.

A conclusione dell’incontro, la Dott.ssa Anania ha espresso parole di profonda gratitudine e stima verso tutte le donne e gli uomini del Comando Provinciale BAT, lodandone lo spirito di sacrificio, la dedizione e l’alta professionalità dimostrati quotidianamente a tutela della comunità. Il Prefetto ha infine evidenziato il solido e storico legame di fiducia che unisce l’Arma alla popolazione locale, elemento chiave per la coesione sociale e la sicurezza partecipata.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani