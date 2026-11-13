Trinitapoli rende omaggio ai Caduti nelle missioni di pace. A Bisceglie svelato il bassorilievo “Guardiani di Pace”

TRINITAPOLI - La presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti e l’assessore Tonia Iodice hanno rappresentato la città di Trinitapoli alla cerimonia commemorativa che si è tenuta il 12 novembre a Bisceglie, in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Davanti alla Tenenza dei Carabinieri è stato svelato il bassorilievo “Guardiani di Pace”.

L’opera ricorda il maresciallo dei Carabinieri Carlo De Trizio, caduto il 27 aprile 2006 a Nassiriya, in Iraq, durante la missione “Antica Babilonia”, e Pierdavide De Cillis, che perse la vita in Afghanistan nel 2010. La dedica si estende a tutti i militari e i civili che hanno perso la vita nelle missioni internazionali di pace. Sulla scultura si legge la frase «Il coraggio incontra la speranza nel volto umano dell’uniforme».

Con la partecipazione di Lionetti e Iodice, la comunità di Trinitapoli ha espresso la propria gratitudine a quanti hanno sacrificato la vita al servizio della pace. «Dietro ogni uniforme ci sono una persona, una famiglia e una storia», si legge nella nota del Comune, che richiama il compito delle istituzioni di custodire la memoria dei caduti e di trasmetterla alle nuove generazioni.

Redazione CorriereOfanto.it