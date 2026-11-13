Dai roghi nei parcheggi a una rete di sicurezza condivisa: due anni di lavoro tra Comune di Margherita di Savoia, Prefettura e forze dell’ordine

MARGHERITA DI SAVOIA - La Commissione parlamentare antimafia ha approvato il 3 novembre la relazione sulla missione svolta in Puglia il 26 e 27 marzo 2026. Le pagine dedicate a Margherita di Savoia riportano l’attenzione su un’estate, quella del 2025, segnata da una serie di incendi di auto nelle aree di sosta della città. Il documento offre l’occasione per ricostruire cosa è stato fatto prima e dopo quei fatti, sul piano amministrativo e su quello della presenza dello Stato.

Cosa dice la relazione

La relazione riporta due passaggi su Margherita di Savoia, entrambi tratti dalle audizioni che la Commissione ha svolto il 26 marzo nella Prefettura di Bari, dove sono stati ascoltati anche i rappresentanti istituzionali e le forze di polizia della BAT. A pagina 92 il prefetto della BAT definisce la situazione cittadina «un po’ meno grave» rispetto agli altri comuni dell’area ofantina. Lo stesso prefetto segnala comunque che la struttura del comparto ittico e dell’economia locale «ha favorito l’insediamento di famiglie criminali, che esercitano un controllo discreto, ma significativo» e avverte che, «in assenza di interventi tempestivi», si genera «una sorta di zona grigia che penalizza gli imprenditori onesti». Alle pagine 96 e 97 il comandante provinciale dei Carabinieri descrive il riordino della sosta a pagamento in una città che, secondo la stima da lui riferita, passa da circa 12 mila abitanti d’inverno a quasi 80 mila persone d’estate. L’ufficiale ricorda la serie di incendi di autovetture verificatisi dopo i provvedimenti comunali. Il comandante riferisce inoltre che fu incendiata l’abitazione del concessionario mentre questi si trovava all’interno. Il possibile collegamento tra il riordino della sosta e i roghi emerge dalla testimonianza come ipotesi investigativa. (Approfondimenti)

Prima dei roghi: il lavoro avviato nel 2024

L’amministrazione comunale aveva messo la sicurezza al centro dell’agenda già nell’autunno 2024. Nel Consiglio comunale dell’11 novembre 2024, alla presenza del comandante della Compagnia Carabinieri di Barletta, il sindaco Bernardo Lodispoto riferì l’avvio dell’iter per la nuova caserma dei Carabinieri in via Barletta e l’assenso all’assegnazione all’Arma, come foresteria, di un immobile confiscato alle mafie. Il sindaco annunciò anche l’intenzione di aggiungere 60 videocamere alle 61 esistenti e di collegarle alla centrale operativa dei Carabinieri (leggi).

Un mese dopo, la città ospitò il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il sindaco aveva chiesto la convocazione dopo un’aggressione a mano armata ai danni di una famiglia, con l’obiettivo dichiarato di contrastare «una criminalità che sta alzando il tiro». Il 18 dicembre 2024, nell’aula consiliare del Palazzo di Città, si riunirono il prefetto Silvana D’Agostino, il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il sindaco Lodispoto. In quella sede il prefetto riferì che nel 2024 i reati a Margherita di Savoia erano in forte calo rispetto all’anno precedente, con una diminuzione del 20% dei furti e del 50% delle rapine, e assicurò il massimo sforzo, con più controlli e più forze dell’ordine in città. Al termine, in un incontro con la cittadinanza, le istituzioni preannunciarono nuovi rinforzi in vista della stagione turistica (leggi).

Nel 2025 l’amministrazione proseguì sul fronte degli organici e della tecnologia. In primavera due nuovi agenti di Polizia locale, assunti a tempo indeterminato, si aggiunsero alle due unità entrate in servizio il 1° luglio precedente, mentre il Comune aveva già rinnovato il parco veicoli. Il 10 aprile 2025 il Comune di Barletta approvò un accordo con Margherita di Savoia per impiegare agenti della propria Polizia locale in servizi esterni nella città salinara, da aprile a settembre. L’8 maggio 2025 il sindaco annunciò l’installazione di 26 nuove telecamere, collegate al Comando di Polizia locale, a copertura dell’intero territorio comunale, comprese Città Giardino e Isola Verde. Il 2 luglio 2025 la Questura presentò ad Andria BatCam, l’applicazione sviluppata dalla Polizia di Stato per localizzare gli impianti di videosorveglianza e reperire più rapidamente le immagini utili alle indagini. Lodispoto sottolineò che la Questura della BAT era la prima in Italia a dotarsi di quello strumento e che, grazie a una «preziosa sinergia istituzionale» e all’intuizione del questore Alfredo Fabbrocini, sarebbe stato possibile migliorare la sicurezza dei cittadini (leggi).

L’estate 2025

La sequenza degli incendi cominciò a fine luglio. Il 24 luglio due auto furono incendiate nel parcheggio di via Risorgimento, alle spalle del municipio. Nella notte tra il 29 e il 30 luglio le fiamme distrussero l’auto di un funzionario comunale, a Margherita di Savoia, e quella di un agente della Polizia locale distaccato da Barletta e in servizio in città, a San Ferdinando di Puglia. Il 30 luglio il Consiglio comunale aprì la propria seduta esprimendo solidarietà ai due dipendenti (leggi). La notte di Ferragosto un primo incendio nel parcheggio di via Risorgimento distrusse tre auto e ne lambì una quarta; pochi minuti dopo un secondo rogo distrusse due vetture in via Traiano e ne coinvolse altre tre. La sera del 17 agosto un nuovo incendio colpì un’area di sosta pubblica a pagamento in via Maggiore Galliano.

Le forze dell’ordine avevano già rafforzato il presidio per l’estate. Nei soli mesi di giugno e luglio gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine e della Sezione “Falchi” della Squadra mobile controllarono a Margherita di Savoia 2.578 persone e 1.419 veicoli (leggi). Il 5 agosto il sindaco Lodispoto ringraziò il questore Alfredo Fabbrocini, il personale della Polizia di Stato e tutte le forze dell’ordine impegnate nei controlli estivi, collegando il rafforzamento dei presidi agli impegni assunti nel Comitato del dicembre precedente. L’Arma dei Carabinieri aveva allestito già da aprile un punto di ascolto nel centro cittadino, dove i cittadini potevano rivolgersi con riservatezza, e aveva rafforzato la stazione locale con allievi marescialli. Il piano provinciale prevedeva inoltre il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e delle Squadre di intervento operativo del 14° Battaglione “Calabria”.

La risposta delle istituzioni

L’amministrazione portò subito la questione in Consiglio comunale. Il 19 agosto 2025, nella seduta monotematica, straordinaria e urgente, i consiglieri, tutti presenti, approvarono all’unanimità il documento dell’amministrazione, che condannava gli atti criminosi, confermava piena fiducia nelle forze dell’ordine e legava la sicurezza alla tutela dell’immagine turistica della città. Il sindaco Lodispoto disse in aula che «sotto attacco non è il sindaco o l’amministrazione comunale ma tutta la città» (leggi).

Due giorni dopo si riunì in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In quella sede le forze di polizia presentarono i dati dell’estate: dal 1° giugno al 17 agosto avevano svolto a Margherita di Savoia 3.355 attività di controllo, identificando 5.855 persone e verificando 3.078 veicoli. Il vicesindaco Salvatore Piazzolla definì «senza precedenti» l’attenzione riservata alla città. La Polizia di Stato schierò un camper e personale aggiuntivo nelle ore serali, mentre l’Arma garantiva servizi serali e notturni con l’impiego straordinario di militari, grazie anche al contributo delle stazioni di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Il Comitato dispose un’ulteriore intensificazione dei controlli, con un dispositivo dedicato alla Notte Bianca in programma quella sera. A nome dell’amministrazione comunale, Piazzolla si impegnò ad aggiungere subito 22 telecamere alle 60 esistenti, collegandole direttamente alla stazione dei Carabinieri, e a sensibilizzare cittadini e gestori dei parcheggi a collaborare (leggi).

La videosorveglianza si rivelò decisiva nel giro di pochi giorni. I carabinieri della stazione di Margherita di Savoia fermarono un uomo classe 1997, con precedenti, gravemente indiziato dell’incendio delle quattro auto nel parcheggio vicino al Comune. Gli investigatori lo identificarono analizzando le immagini delle telecamere e trovarono nell’abitazione della madre abiti compatibili con quelli ripresi. Il gip del Tribunale di Foggia riqualificò il reato in tentato incendio doloso e dispose la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della Procura (leggi).

Il 2026: prevenzione e presidi

Nella primavera 2026 la città registrò un nuovo episodio. L’11 aprile, poco dopo le 20 e alla vigilia delle elezioni provinciali, un incendio distrusse in via Di Vittorio l’auto della moglie del sindaco, abitualmente utilizzata da Lodispoto e parcheggiata vicino all’abitazione di famiglia. Sul posto intervennero i vigili del fuoco e i carabinieri avviarono gli accertamenti. Il sindaco parlò di intimidazione e ribadì che l’episodio non avrebbe cambiato la linea seguita al Comune e in Provincia: «Le intimidazioni non ci fanno paura», dichiarò all’indomani del rogo. Lodispoto aggiunse: «Se il rispetto rigorosissimo della legge […] dà fastidio a qualcuno “allergico” alla legalità, è bene chiarire che continueremo a dargli molto, moltissimo fastidio» (leggi).

Nelle stesse settimane il Comune preparò la stagione sul piano amministrativo. Con la determina n. 353 del 16 aprile organizzò la sosta in vista dell’estate. Per il Festival Internazionale dell’Aquilone, dal 24 aprile al 3 maggio, il provvedimento prevedeva parcheggi gratuiti per i residenti e le persone con disabilità, segnaletica agli ingressi della città e personale aggiuntivo nelle aree di sosta. Il servizio ordinario era previsto dal 1° giugno al 30 settembre, con prosecuzione fino al 15 novembre nelle sole aree termali. Il 17 aprile Margherita di Savoia e Barletta stipularono inoltre un accordo per impiegare, da aprile a dicembre, agenti della Polizia locale di Barletta a supporto del comando salinaro. La determina barlettana n. 2357 del 4 novembre documenta i compensi per i servizi svolti in agosto e settembre nell’ambito del progetto “Margherita di Savoia - Città sicura 2026”.

In vista della stagione estiva l’amministrazione puntò sul coinvolgimento degli operatori economici. Dal 7 aprile BatCam era attiva in via sperimentale sull’intero territorio provinciale. A maggio il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito in Prefettura, invitò i sindaci a coinvolgere gli esercenti nella rete, anche con forme di incentivo. Pochi giorni dopo il Comune riunì commercianti e gestori dei lidi per illustrare l’applicazione, che permette di mappare e geolocalizzare gli impianti di videosorveglianza pubblici e privati dell’intero territorio comunale. Il progetto, sostenuto dal sindaco e dall’assessora alla Sicurezza Stefania Ballarino, raccolse l’adesione degli operatori. Lodispoto riferì che numerosi esercenti avevano già contattato il Comando di Polizia locale per aderire alla rete. Il 29 maggio il Comune pubblicò un avviso per la concessione di contributi a fondo perduto alle attività economiche con sede fissa, ai pubblici esercizi, alle strutture turistico-ricettive e agli stabilimenti balneari del territorio per l’acquisto e l’installazione di impianti di videosorveglianza collegati a BatCam. Il sindaco annunciò anche che per l’estate era stata confermata la postazione mobile della Polizia di Stato in piazza Libertà e che le forze dell’ordine avevano così «un’arma in più contro la criminalità». A giugno la Polizia locale avviò infine la sperimentazione dello Street Control, un “occhio elettronico mobile” che controlla la sosta irregolare e consente di individuare subito i veicoli non revisionati o privi di assicurazione.

Lo Stato rafforzò i presidi anche nell’estate 2026. All’inizio della stagione la Questura BAT, su impulso del questore Alfredo Fabbrocini, impiegò a Margherita di Savoia un ufficio mobile della Polizia di Stato, abilitato anche a ricevere denunce, e affidò alle Volanti il controllo delle principali arterie cittadine (leggi). Nei primi giorni del dispositivo gli agenti recuperarono, dopo un inseguimento sulla battigia, 32 dosi di sostanza stupefacente e denunciarono il presunto possessore. Dal 1° luglio al 6 settembre le pattuglie a cavallo della Polizia di Stato vigilarono sui litorali, sui centri urbani e sulle aree verdi della provincia, compresa Margherita di Savoia (leggi). Nel servizio si alternarono le unità dei reparti di Napoli e Caserta e poi quelle dei reparti di Roma, Tor di Quinto e Ostia, e di Palermo. A conclusione della stagione la Questura ringraziò le amministrazioni comunali per il supporto organizzativo e logistico. Anche la Guardia di Finanza intensificò la vigilanza nelle località turistiche della BAT, a partire da Margherita di Savoia, con controlli su stabilimenti balneari, strutture ricettive, aree di sosta, esercizi commerciali e venditori ambulanti. Nel corso della stagione i finanzieri riscontrarono in provincia oltre 320 irregolarità, individuarono 36 lavoratori in nero e sequestrarono più di 9.000 articoli contraffatti o non sicuri (leggi). Infine, a metà settembre, il Comando provinciale dei Carabinieri introdusse pattuglie in e-bike in diverse città della BAT, tra cui Margherita di Savoia, per vigilare su litorale, parchi, scuole e luoghi della movida.

Sul fronte della videosorveglianza, il lavoro di questi anni si misura anche nei numeri. Durante l’amministrazione Lodispoto la rete cittadina è passata da circa dieci telecamere a 92 dispositivi attivi. Ad agosto 2026 la Giunta comunale ha approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica da 300mila euro per un ampio potenziamento dell’impianto, che porterà la dotazione complessiva a 120-125 dispositivi. Il piano prevede un finanziamento statale di 250mila euro e un cofinanziamento comunale di 50mila euro, proveniente dai fondi vincolati del risultato di amministrazione 2025. Con il nuovo intervento, le telecamere per la lettura delle targhe saranno collegate in tempo reale al Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT), gestito dal Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato di Napoli, e l’intero centro urbano risulterà coperto dalla rete. Il prossimo obiettivo dell’amministrazione è rendere il sistema ancora più capillare e preciso, a tutela dei cittadini e del territorio.

L’essenza di un metodo

Margherita di Savoia vive due vite. D’inverno è una comunità di circa undicimila abitanti, legata alla pesca, all’agricoltura, al commercio e alla salina. D’estate il litorale sabbioso, gli stabilimenti balneari attrezzati e le terme richiamano decine di migliaia di villeggianti, che cambiano il ritmo della città per l’intera stagione. Prendersi cura della sicurezza di un luogo così significa fare i conti con questa doppia natura: assicurare controlli e servizi adeguati quando le presenze crescono, senza abbassare la guardia quando la città torna silenziosa. In questa alternanza si misura la tenuta di un’amministrazione.

La lezione di questi due anni sta soprattutto nel metodo. La sicurezza di un territorio non nasce da un annuncio né da un singolo intervento: si costruisce attraverso un lavoro paziente e spesso invisibile, fatto di atti amministrativi, di confronti istituzionali e di decisioni prese lontano dai riflettori. L’amministrazione comunale ha scelto di non trattarla come un’emergenza da gestire a colpi di dichiarazioni, ma come una responsabilità ordinaria di governo, da esercitare ogni giorno accanto a chi ha il compito di prevenire e reprimere i reati. Questa scelta ha un valore preciso: in un territorio dove la Prefettura riconosce la presenza di interessi criminali, un’istituzione locale che lavora a fianco dello Stato toglie spazio a chi spera nel silenzio o nell’indifferenza.

Il cuore del lavoro svolto sta nella capacità di tenere insieme soggetti diversi. Il Comune ha messo in relazione i propri uffici con la Prefettura, la Questura, l’Arma dei Carabinieri, i Comuni vicini e gli operatori economici. Il commerciante che segnala la propria telecamera, il gestore del lido che partecipa a un incontro e l’agente di Polizia locale arrivato da Barletta per rafforzare i controlli estivi compongono una stessa rete. Il Comune ha scelto di tessere quella rete e di custodirla nel tempo.

La legalità, a Margherita di Savoia, ha assunto così la forma più concreta possibile: un’abitudine condivisa, prima ancora che un principio da enunciare dopo un fatto di cronaca. In questa abitudine, costruita giorno dopo giorno, sta la garanzia più solida per una città che vuole continuare ad accogliere chi la sceglie e a proteggere chi la abita.

GIUSEPPE DALOISO