Canosa di Puglia, proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in diverse zone della città

CANOSA DI PUGLIA - Da alcune settimane il Comune di Canosa di Puglia è impegnato nei lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e caditoie. Il piano, finanziato con quasi 800 mila euro del bilancio comunale, comprende il rifacimento del manto stradale in diverse zone della città. Gli interventi puntano a rendere più sicuri gli spostamenti di pedoni e automobilisti e a migliorare la viabilità e il decoro urbano.

I cantieri hanno già interessato via Onorevole Matarrese, via Montescupolo, via della Vittoria, via Valsugana, via Esquilino, via Mazzini, via Abate Fornari, via Manzoni e via Twins Towers. Il sindaco Vito Malcangio ha annunciato che i lavori proseguiranno nei prossimi giorni secondo il calendario previsto.

Alle opere appaltate dal Comune si aggiungono i lavori di Enel Distribuzione per il rifacimento della rete elettrica, finanziato con 9 milioni di euro. Il progetto prevede che la società ripristini il manto stradale nelle vie interessate dagli scavi. In via Anfiteatro e in via Mazzini i lavori di ripristino sono in fase di ultimazione.

«L’obiettivo - ha dichiarato Malcangio - è intervenire sempre più in modo strutturato e duraturo, rispondendo alle richieste della cittadinanza e restituendo una rete viaria più efficiente e moderna».

Redazione CorriereOfanto.it