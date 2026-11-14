Caporalato, a Trinitapoli un confronto su diritti dei lavoratori e responsabilità delle imprese

TRINITAPOLI - Contrastare lo sfruttamento della manodopera, tutelare i diritti dei lavoratori e sostenere le imprese che rispettano le regole: questi i temi al centro dell’incontro “Caporalato: il lavoro nel nostro territorio”, che si è svolto venerdì 13 novembre nella parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto. L’appuntamento ha riunito numerosi imprenditori agricoli e cittadini per un confronto sulle condizioni di lavoro, sulle responsabilità dei datori e sulle misure di prevenzione e contrasto delle irregolarità.

Il parroco don Enzo De Ceglie e il Consiglio pastorale parrocchiale hanno promosso l’iniziativa con il coordinamento di Pantaleo Peschechera, già ispettore del lavoro, oggi in pensione. Il contributo tecnico è stato affidato a Mattia Suriano, coordinatore provinciale degli ispettori del lavoro presso l’Ispettorato nazionale del lavoro di Foggia. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco Francesco di Feo e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Nell’apertura dei lavori, don Enzo De Ceglie ha richiamato il legame tra lavoro e dignità della persona, sottolineando il ruolo della comunità parrocchiale nel promuovere occasioni di riflessione sulle questioni sociali. Il parroco ha ricordato che l’attività lavorativa, oltre a garantire il sostentamento economico, deve svolgersi nel rispetto dei diritti e della giustizia sociale.

Suriano ha illustrato gli aspetti normativi e operativi del contrasto al caporalato, soffermandosi sulle forme attraverso le quali si manifesta lo sfruttamento e sugli strumenti previsti per prevenirlo. La regolarità dei rapporti di lavoro, la corretta applicazione dei contratti, la sicurezza e la tutela dei lavoratori hanno costituito i punti centrali della relazione.

Il quadro normativo di riferimento è quello delineato dalla legge 199 del 2016, che ha riscritto l’articolo 603-bis del codice penale. La disposizione punisce sia chi recluta manodopera destinandola al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sia chi utilizza, assume o impiega lavoratori sottoponendoli a tali condizioni e approfittando del loro stato di bisogno. La responsabilità del datore di lavoro può quindi sussistere anche senza l’intervento di un intermediario.

La normativa individua precisi indici di sfruttamento: il pagamento reiterato di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o sproporzionate rispetto al lavoro svolto; le ripetute violazioni delle disposizioni su orari, riposi e ferie; le violazioni delle norme sulla sicurezza e sull’igiene; le condizioni di lavoro, i metodi di sorveglianza o le sistemazioni alloggiative degradanti. Questi elementi concorrono alla valutazione dello sfruttamento, mentre l’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore costituisce un requisito del reato.

Nel corso dell’incontro, Suriano ha evidenziato che l’attività ispettiva e repressiva deve essere accompagnata da un’organizzazione più efficace dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dalla selezione e dalla formazione della manodopera e da una maggiore consapevolezza degli operatori della filiera. Il relatore ha inoltre ricordato che lo sfruttamento può interessare, oltre all’agricoltura, comparti come l’edilizia, la logistica e i servizi.

Il tema della prevenzione trova riscontro anche negli indirizzi del Ministero del Lavoro, che affiancano ai controlli il rafforzamento dei canali legali di reclutamento, i servizi di trasporto e le soluzioni abitative per i lavoratori. Si tratta di ambiti strettamente collegati: la possibilità di raggiungere il luogo di lavoro e di disporre di un alloggio adeguato contribuisce a ridurre la dipendenza dagli intermediari illegali.

Nel suo intervento, il sindaco Francesco di Feo ha ringraziato i promotori e richiamato il peso dell’agricoltura nell’economia di Trinitapoli. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di contrastare ogni forma di sfruttamento, tutelando i lavoratori e sostenendo gli imprenditori che operano correttamente. Di Feo ha anche invitato ad affrontare la questione senza pregiudizi, distinguendo le situazioni di irregolarità dalle realtà produttive che rispettano le norme, e ha indicato nella collaborazione tra istituzioni, organi di controllo, imprese e comunità un presupposto per promuovere condizioni di lavoro dignitose e sicure.

Il confronto conclusivo ha consentito agli imprenditori agricoli e ai cittadini presenti di rivolgere domande direttamente al relatore. Le richieste di chiarimento hanno riguardato la normativa, le procedure di assunzione della manodopera e le difficoltà che gli operatori incontrano nell’attività quotidiana. Il dibattito ha così riportato i temi della relazione alle situazioni concrete del territorio, offrendo un’occasione di dialogo tra chi lavora, chi gestisce un’impresa e chi è chiamato a vigilare sul rispetto delle regole.

Redazione CorriereOfanto.it