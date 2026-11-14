Lodispoto e di Feo al Museo degli Ipogei, verso una collaborazione culturale tra Trinitapoli e Margherita di Savoia

TRINITAPOLI - Valorizzare il patrimonio storico e archeologico che accomuna Trinitapoli e Margherita di Savoia, mettendo in rete le risorse culturali delle due città: è l’obiettivo del percorso di collaborazione avviato con la visita istituzionale del sindaco Bernardo Lodispoto al Museo Archeologico degli Ipogei, dove lo ha accolto il sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo.

La direttrice scientifica del Parco e del Museo Archeologico degli Ipogei, Anna Maria Tunzi, e la curatrice del Museo, Mariangela Lo Zupone, hanno guidato la visita, alla quale ha partecipato anche l’associazione Tautor, impegnata nella promozione e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale. Durante il percorso, le due esperte hanno illustrato il valore del sito e le testimonianze di un passato che lega i territori delle due comunità.

L’incontro costituisce un primo passo verso una futura collaborazione tra le amministrazioni. L’intento è costruire iniziative condivise di promozione delle rispettive identità culturali, coinvolgendo anche le associazioni che operano nel settore.

«Sono particolarmente lieto di aver accolto il sindaco Bernardo Lodispoto nel nostro Museo Archeologico degli Ipogei. Questa visita rappresenta un’occasione importante per rafforzare il dialogo tra le nostre due comunità e avviare una collaborazione che possa valorizzare un patrimonio storico e archeologico che ci appartiene da sempre», ha dichiarato di Feo.

Il sindaco di Trinitapoli ha quindi richiamato i legami tra le due città e la volontà di dare seguito all’incontro: «Trinitapoli e Margherita di Savoia condividono radici, territorio e una storia che merita di essere raccontata e promossa insieme. Vogliamo trasformare questo primo incontro in un percorso concreto di sinergia culturale e di valorizzazione delle nostre comuni ricchezze».

La prospettiva indicata dalle due amministrazioni è quella di una collaborazione più ampia, con il coinvolgimento del Museo e dell’associazione Tautor, che faccia della cultura e della storia condivisa un’occasione di dialogo e di promozione per entrambe le città.

Redazione CorriereOfanto.it