Trinitapoli, intesa con i commercianti: viale Vittorio Veneto chiuso nei festivi e durante gli eventi

TRINITAPOLI - Viale Vittorio Veneto sarà chiuso al traffico veicolare nei giorni festivi, dalle 10 alle 13, e per l’intera durata delle eventuali manifestazioni programmate. È la soluzione condivisa dall’amministrazione comunale e dagli esercenti durante l’incontro di giovedì 12 novembre, dedicato alla viabilità e alle iniziative da organizzare in vista del periodo festivo. Il confronto ha consentito di definire un’intesa sulle chiusure, tenendo conto delle esigenze delle attività commerciali e della fruibilità della strada da parte dei cittadini.

L’appuntamento era stato convocato alla Casa comunale dal vicesindaco Cosimo Damiano Muoio e dall’assessore alle Attività produttive Giovanni Landriscina, nell’ambito del percorso di preparazione delle iniziative natalizie. La proposta iniziale puntava a creare un’area pedonale capace di favorire il passeggio, la socialità e la frequentazione dei negozi, coinvolgendo direttamente gli operatori nella definizione delle modalità organizzative.

Durante la riunione, amministratori ed esercenti hanno esaminato le possibili soluzioni per migliorare la vivibilità della zona e conciliare le necessità di chi vi lavora con quelle di chi la frequenta. L’intesa raggiunta individua così una fascia oraria per la chiusura nei giorni festivi e prevede che, in occasione degli eventi, lo stop ai veicoli copra tutta la durata delle manifestazioni.

Il coinvolgimento delle attività commerciali riguarda anche la preparazione delle festività. Nella comunicazione che annunciava l’incontro, il Comune aveva proposto agli esercenti di contribuire attraverso la cura delle vetrine, eventuali iniziative promozionali, l’apertura durante gli eventi e l’attenzione al decoro degli spazi davanti ai locali. Si tratta di proposte inserite nel percorso di confronto, con l’obiettivo di valorizzare le attività presenti lungo il viale.

Restano da precisare gli aspetti operativi: la nota sull’esito della riunione non indica la decorrenza delle chiusure né il calendario delle manifestazioni. Nel precedente avviso, il Comune aveva annunciato successive comunicazioni sugli accessi dei residenti, sulle operazioni di carico e scarico e sulla sosta, prevedendo il passaggio dei mezzi di emergenza, delle forze dell’ordine e dei veicoli eventualmente autorizzati.

L’amministrazione comunale ha ribadito la volontà di proseguire il dialogo con le realtà produttive del territorio, indicando nel confronto con gli esercenti il metodo per individuare soluzioni che tengano insieme le esigenze del commercio e quelle della comunità.

Redazione CorriereOfanto.it