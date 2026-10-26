Canosa di Puglia si prepara al Natale: luminarie artistiche in diverse zone della città

CANOSA DI PUGLIA - Luminarie artistiche nelle vie del centro, in parte della zona 167, nella borgata di Loconia e nella villa comunale “Aldo Moro”: è il progetto annunciato dall’Amministrazione comunale per le prossime festività natalizie. Le installazioni resteranno accese dal 24 novembre al 10 gennaio, per complessivi 48 giorni, con un impegno economico di 160mila euro. L’obiettivo indicato dal Comune è rendere la città più accogliente, favorire la partecipazione dei cittadini e richiamare visitatori, sostenendo anche le attività commerciali locali.

La scelta nasce dall’esperienza delle luminarie allestite lo scorso agosto per i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni. Secondo il sindaco Vito Malcangio, le installazioni hanno contribuito a valorizzare il corso cittadino e diversi scorci del centro urbano, offrendo lo spunto per un intervento natalizio più ampio e articolato rispetto agli anni precedenti. Il progetto prevede una distribuzione degli allestimenti in diverse aree della città e scenografie luminose a tema nella villa comunale.

«La volontà è quella di offrire ai bambini la meraviglia del Natale, alle famiglie il piacere di passeggiare in una città curata, ai giovani spazi più belli da vivere e ai commercianti una maggiore frequentazione delle strade sulle quali ogni giorno investono lavoro e risorse», spiega il primo cittadino.

All’allestimento delle luminarie l’Amministrazione affianca una finalità di promozione territoriale e culturale. L’intento è fare di Canosa di Puglia una meta da visitare durante le festività, attirando persone dai comuni limitrofi e favorendo la conoscenza delle tradizioni gastronomiche, del patrimonio storico-archeologico e dei luoghi della cultura cittadini.

Malcangio si sofferma anche sulla spesa prevista, che il Comune quantifica in poco più di cinque euro per abitante per l’intero periodo di illuminazione, equivalenti a circa dodici centesimi al giorno. «Una scelta ponderata - afferma il primo cittadino - che va ben oltre il semplice allestimento decorativo e che rappresenta un modo per far vivere l’atmosfera del Natale a tutti i cittadini, soprattutto a coloro che decideranno di restare in città». Nelle intenzioni dell’Amministrazione, l’investimento punta dunque a valorizzare gli spazi pubblici e a creare occasioni di frequentazione del centro, con possibili benefici per le attività economiche.

Nei prossimi giorni saranno coinvolte le parrocchie, le attività commerciali e le organizzazioni sindacali cittadine per costruire un programma condiviso di iniziative, eventi e momenti di aggregazione. Il percorso accompagnerà l’accensione delle luminarie e l’intero periodo natalizio, con l’obiettivo di favorire la partecipazione della comunità e valorizzare il commercio di prossimità.

«Identità, essere comunità e supporto all’economia locale - conclude Malcangio - sono i capisaldi che, ancora una volta, guidano le scelte dell’Amministrazione».

Redazione CorriereOfanto.it