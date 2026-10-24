Margherita di Savoia, il Consiglio comunale decide di costituire un comitato di protesta a sostegno degli arenaioli

MARGHERITA DI SAVOIA - Seduta molto lunga ed impegnativa quella del consiglio comunale di venerdì 23 ottobre, anche per l’importanza degli argomenti trattati. Tutti presenti i consiglieri in aula. Di seguito, in sintesi, l’esito delle votazioni sui cinque punti all’ordine del giorno.

La mozione presentata dal consigliere Quarta sul Piano Casa è stata respinta avendo ottenuto solo i 6 voti favorevoli dei gruppi di minoranza ed 11 voti contrari.

Molto animata la discussione sulla richiesta di interventi urgenti a sostegno degli agricoltori e dei pescatori di Margherita di Savoia a causa del caro carburanti e della carenza di risorse idriche: dopo l’intervento del vice sindaco Salvatore Piazzolla, titolare della delega alle politiche agricole, che ha descritto la drammaticità della situazione è stata data la parola anche ad un rappresentante della categoria che, con un accorato ed applaudito discorso, ha esposto quali sono le richieste, concrete e reali, degli arenaioli di Margherita di Savoia. Al termine della discussione il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto ha proposto la costituzione di un Comitato civico formato dallo stesso Sindaco, dall’assessore all’agricoltura, da un rappresentante di ciascuno dei tre gruppi consiliari presenti in consiglio comunale e da due rappresentanti della categoria degli agricoltori per portare la protesta all’attenzione della Regione Puglia e del Consorzio di Bonifica, riservandosi di adottare ove necessario anche misure estreme a tutela degli interessi della categoria. La proposta del Sindaco è stata approvata con 16 voti favorevoli e un solo astenuto (il consigliere Quarta).

Particolarmente approfondita e vivace la discussione relativa all’approvazione del Regolamento Comunale per il controllo a campione delle pratiche edilizie: sono stati respinti otto emendamenti (uno presentato dal consigliere Quarta, quattro presentati dai consiglieri di centrodestra Leone, Di Lecce, Galiotta e Pestillo e tre presentati dalla consigliera Muoio) mentre è stato approvato l’emendamento presentato dall’amministrazione comunale, in accordo con l’Ufficio Tecnico, che va a modificare quattro articoli del Regolamento il cui testo, così emendato, è stato approvato con 10 voti favorevoli (il consigliere di maggioranza Lattanzio non era presente in aula al momento della votazione) e 6 contrari.

La variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici, resasi necessaria a seguito del finanziamento di 1.100.000 euro per la riqualificazione della Villa Comunale e di 1.400.000 euro per la ristrutturazione dello stadio comunale, è stata approvata con 9 voti favorevoli (non erano presenti in aula al momento della votazione i consiglieri di maggioranza Damato e Lattanzio), 5 contrari (i consiglieri Di Lecce, Galiotta, Leone, Pestillo e Quarta) ed una astensione (da parte della consigliera Muoio).

Infine la variazione al Bilancio di Previsione è stata approvata con 10 voti favorevoli (il consigliere Lattanzio non ha partecipato alla votazione), 5 contrari ed una astensione (Muoio).

La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO