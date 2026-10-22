Jasmeen Kaur tra i 25 migliori diplomati d’Italia: il presidente Mattarella le conferisce al Quirinale il titolo di Alfiere del Lavoro 2026

TRINITAPOLI - Da Trinitapoli al Salone dei Corazzieri del Quirinale. Jasmeen Kaur, 19 anni, è stata nominata Alfiere del Lavoro 2026: un titolo che la colloca tra i venticinque studenti più brillanti d’Italia. Mercoledì 21 ottobre il capo dello Stato, Sergio Mattarella, le ha consegnato la medaglia del Presidente della Repubblica e l’attestato d’onore, nel corso della cerimonia in cui ha conferito le insegne dell’Ordine «Al merito del lavoro» ai Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno.

Per capire il valore del riconoscimento basta guardare i numeri di questa edizione. I dirigenti scolastici di tutta Italia hanno segnalato 4.043 studenti. Di questi, 3.875 avevano i requisiti richiesti dal bando: almeno 9 decimi all’esame di terza media e una media non inferiore a 8 in ciascuno dei primi quattro anni delle superiori. Alla fine ne sono stati scelti venticinque, provenienti da sedici regioni, con medie comprese tra 9,75 e 10. La Puglia ne conta tre. Accanto a Jasmeen, che rappresenta la provincia di Barletta-Andria-Trani, ci sono Francesco Pio Calò di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, e Francesco Giovanni Panico di Scorrano, in provincia di Lecce.

Il percorso scolastico di Jasmeen è caratterizzato da risultati eccellenti. Nata a Trento nel 2007 e residente a Trinitapoli, ha frequentato il liceo scientifico dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Aldo Moro” di Margherita di Savoia. Ha concluso il quadriennio preso in esame dal premio con una media di 10 e si è diplomata con il massimo dei voti e la lode. Jasmeen Kaur ha scelto di iscriversi al corso di laurea in Medicina e chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con un obiettivo che va oltre la carriera personale: aprire un ospedale nella regione indiana del Punjab, terra d’origine della sua famiglia, per migliorare l’assistenza sanitaria in quell’area.

Il premio “Alfieri del Lavoro” è stato istituito nel 1961, in occasione del centenario dell’Unità d’Italia, ed è promosso dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Ogni anno lo ricevono venticinque studenti, tanti quanti sono i nuovi Cavalieri del Lavoro. Il numero non è casuale: vuole unire idealmente l’eccellenza negli studi e quella nel lavoro, i migliori diplomati del Paese e chi si è distinto nell’impresa.

Al Comune di Trinitapoli la notizia è stata accolta come un motivo di orgoglio per tutta la città. «A Jasmeen rivolgo le più sincere congratulazioni per questo prestigioso traguardo, che premia il suo talento e la sua dedizione allo studio», ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo. «È motivo di grande orgoglio per Trinitapoli avere una giovane concittadina capace di distinguersi a livello nazionale. A lei auguro un futuro ricco di soddisfazioni e successi nel percorso universitario e professionale». Alle congratulazioni si sono unite la presidente del Consiglio comunale, Loredana Lionetti, e tutta l’amministrazione comunale. L’auspicio è che questo risultato sia l’inizio di un percorso ricco di nuove opportunità e che la sua esperienza diventi un esempio per le giovani generazioni.

Soddisfazione anche a Margherita di Savoia, dove la dirigente scolastica e i docenti dell’IISS “Aldo Moro” si sono congratulati con la loro ex studentessa. Il riconoscimento ottenuto da Jasmeen dà visibilità nazionale anche all’istituto in cui ha compiuto il proprio percorso scolastico.

Redazione CorriereOfanto.it