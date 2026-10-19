Trinitapoli, inaugurato il nuovo refettorio della scuola “Don Milani”: uno spazio per la mensa e la socializzazione degli alunni

TRINITAPOLI - Un ambiente dedicato al pranzo e alla condivisione arricchisce gli spazi della scuola primaria “Don Milani”. È stato inaugurato lunedì 19 ottobre, nel plesso di via Cairoli, il nuovo refettorio realizzato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento potenzia i servizi a disposizione della comunità scolastica, offrendo agli alunni un luogo pensato per vivere anche il momento della mensa come parte del percorso educativo.

L’opera rientra nella Missione 4 “Istruzione e ricerca” del PNRR, nell’investimento dedicato all’estensione del tempo pieno e alla realizzazione di mense scolastiche. Un programma che lega il miglioramento degli edifici all’organizzazione della giornata a scuola, sostenendo le attività educative e le esigenze delle famiglie.

Alla cerimonia hanno partecipato Roberta Lionetti, dirigente dell’Istituto comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone”, il sindaco Francesco di Feo, gli assessori ai Lavori pubblici e alla Pubblica istruzione, Luigi Di Leo e Giovanni Landriscina, la presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti e altri rappresentanti dell’Amministrazione. (Foto e Video)

La dirigente scolastica ha sottolineato il valore educativo del nuovo spazio: «Da oggi i nostri alunni potranno usufruire di un luogo interamente dedicato al momento della mensa, pensato per favorire una socializzazione più sana e consapevole e per accompagnarli nell’acquisizione dell’autonomia e nel loro percorso di crescita». Roberta Lionetti ha ringraziato il Comune e quanti hanno contribuito alla realizzazione del refettorio.

La struttura consente di distinguere gli spazi destinati alla didattica da quelli riservati al pasto. I lavori, per un importo di circa 630 mila euro, hanno previsto l’adozione di soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale. L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di potenziamento delle mense scolastiche cittadine: nelle prossime settimane è prevista anche l’inaugurazione dei refettori delle scuole “Agazzi” e “Garibaldi”.

Il percorso di finanziamento e realizzazione dell’intervento è stato seguito dall’assessorato ai Lavori pubblici, guidato da Luigi Di Leo, in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica istruzione e con gli uffici comunali.

Il sindaco Francesco di Feo ha ripercorso le fasi che hanno preceduto il completamento della struttura, soffermandosi sull’attività di verifica e sollecitazione svolta dall’Amministrazione. «Ho visto questa struttura crescere pian piano. Quando siamo arrivati, c’era soltanto il progetto e i lavori non erano ancora partiti. Non è stato semplice, ma abbiamo seguito, controllato e sollecitato ogni fase affinché si potesse arrivare al risultato nel più breve tempo possibile», ha affermato il sindaco.

Il primo cittadino ha infine espresso soddisfazione per l’entusiasmo degli alunni: «Vedere oggi gli alunni con i loro grandi sorrisi, pronti a utilizzare questa bellissima mensa nuova, è per me motivo di grande soddisfazione e rende merito al lavoro svolto».

Redazione CorriereOfanto.it