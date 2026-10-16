Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: cinque i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - Torna a riunirsi il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in prima convocazione per martedì 20 ottobre 2026 alle ore 9.15 e in seconda convocazione per venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Mozione presentata ai sensi dell’art. 52 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale: “Attuazione della L.R. n. 36/2023 in materia di ristrutturazione e riqualificazione edilizia - c.d. Piano Casa”.

2. Ordine del giorno ai sensi dell’art. n. 56 del Regolamento di Consiglio Comunale: Emergenza caro carburanti e carenza di risorse idriche. Richiesta di interventi urgenti a sostegno degli agricoltori e dei pescatori del Comune di Margherita di Savoia.

3. Approvazione del Regolamento Comunale per il controllo a campione delle pratiche edilizie (CILA, SCIA e Segnalazioni Certificate di Agibilità) ai sensi degli Artt. 1 e 2 della L.R. Puglia 11 dicembre 2017 n. 48 e s.m.i.

4. Programma Triennale 2026/2028 ed Elenco Annuale 2026 dei Lavori Pubblici - Programma Triennale degli Acquisti e dei Servizi. Approvazione - Variazione 3.

5. Variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 (art. 175 comma 2 del D.Lgs 267/2000).

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO