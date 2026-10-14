Sicurezza e legalità, Lodispoto incontra il nuovo questore della BAT Giovanni De Stavola

ANDRIA - Rafforzare il dialogo tra le istituzioni per contribuire alla sicurezza del territorio e alla tutela della legalità. È il tema al centro dell’incontro tra il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, e il nuovo questore della BAT, Giovanni De Stavola.

Nel corso del colloquio, svoltosi oggi, Lodispoto ha rivolto al questore il benvenuto e gli auguri di buon lavoro. Un confronto che il presidente ha definito cordiale e costruttivo, durante il quale è stata ribadita la volontà condivisa di consolidare la collaborazione istituzionale.

«La Provincia è pronta a fare la propria parte, lavorando in sinergia con la Questura e con tutte le istituzioni competenti per contribuire alla sicurezza del territorio, alla tutela della legalità e alla serenità dei nostri cittadini», ha dichiarato Lodispoto.

Il presidente ha sottolineato l’importanza di un rapporto costante tra gli enti, indicando nel lavoro condiviso uno strumento per affrontare le esigenze del territorio. «Sono convinto che il dialogo costante e il lavoro condiviso possano rappresentare un valore aggiunto per affrontare le sfide che interessano la BAT e rispondere concretamente alle esigenze delle nostre comunità», ha concluso Lodispoto.

Redazione CorriereOfanto.it