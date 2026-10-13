Canosa di Puglia, trenta milioni di euro per riqualificare 287 alloggi ARCA Puglia Centrale: presentati gli interventi alle famiglie

CANOSA DI PUGLIA - Trenta milioni di euro per migliorare l’efficienza energetica di 287 alloggi di ARCA Puglia Centrale, rendere le abitazioni più confortevoli e contribuire a ridurre le spese energetiche delle famiglie. Il progetto è stato presentato al Teatro Comunale “Raffaele Lembo”, durante un incontro con i nuclei familiari interessati, nel corso del quale la ditta affidataria ha illustrato i lavori previsti. (Foto)

Gli interventi riguarderanno, tra l’altro, l’ammodernamento degli impianti, la sostituzione degli infissi e l’impiego di tecnologie basate sulle energie rinnovabili. L’obiettivo è limitare le dispersioni di calore e migliorare le condizioni abitative, con possibili benefici anche sui consumi e sui costi delle bollette.

Un investimento che l’Amministrazione riconduce al lavoro istituzionale condotto dal sindaco Vito Malcangio, dall’assessore all’Edilizia popolare Luigi Santangelo, dall’europarlamentare Francesco Ventola, da ARCA Puglia Centrale e dalla Regione Puglia.

Ad aprire la presentazione è stato l’assessore Santangelo, che ha richiamato il valore sociale dell’edilizia pubblica e la necessità di garantire abitazioni confortevoli e sicure a famiglie, anziani e giovani. «La casa è il luogo della dignità e della serenità familiare. Occorre partire da questa consapevolezza per comprendere l’importanza del finanziamento», ha dichiarato l’assessore.

Per Santangelo, la riqualificazione degli alloggi rappresenta anche un’occasione per migliorare i quartieri e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità: «Il finanziamento segna l’inizio di un percorso di trasformazione che richiede programmazione, collaborazione istituzionale e capacità amministrativa. Comune e ARCA Puglia Centrale lavoreranno in stretta sinergia affinché tutto proceda nella giusta direzione».

Il sindaco Malcangio ha sottolineato l’impegno sostenuto per portare all’attenzione degli enti competenti le necessità del patrimonio abitativo pubblico cittadino, ringraziando l’amministratore di ARCA Puglia Centrale, Pietro Augusto De Nicolo, e la Regione Puglia per aver accolto le richieste del Comune.

«Ha vinto la squadra, perché senza non si potrebbero raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati», ha affermato il primo cittadino. «Chi amministra deve rispondere alle esigenze dei propri concittadini nella vita quotidiana, penso che anche questa volta l’abbiamo fatto».

De Nicolo ha evidenziato il contributo delle istituzioni coinvolte, richiamando anche il ruolo svolto da Ventola, prima come consigliere regionale e poi come europarlamentare, in alcuni passaggi del percorso. Nel ringraziare il Governo per le risorse destinate all’edilizia pubblica, l’amministratore di ARCA Puglia Centrale ha rimarcato il significato dell’investimento: «Ogni centesimo speso sulle case popolari è un centesimo speso bene».

Redazione CorriereOfanto.it