Canosa di Puglia, ex discarica COBEMA: al generale Vadalà l’incarico per la chiusura e la post-gestione

CANOSA DI PUGLIA - Sarà il generale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà a occuparsi delle attività di chiusura e post-gestione dell’ex discarica COBEMA. Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’attribuzione dell’incarico nella seduta del 13 ottobre, su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Il provvedimento attribuisce a Vadalà, già commissario unico per gli interventi di adeguamento delle discariche alla normativa vigente, l’incarico di curare le attività di chiusura e post-gestione del sito di Canosa di Puglia, nell’ambito del percorso per la sua messa in sicurezza.

Il sindaco Vito Malcangio ha ringraziato il Governo e la Regione Puglia per il percorso condiviso, assicurando che continuerà a seguire le successive fasi degli interventi. «Desidero ringraziare il Governo Meloni e la Regione Puglia per aver condiviso questo percorso», ha dichiarato il primo cittadino, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a tutela della salute pubblica e dell’ambiente cittadino.

Redazione CorriereOfanto.it