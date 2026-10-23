Consiglio provinciale, via libera all’accordo per la scuola “Morelli” di Barletta. Lodispoto: «Un risultato importante. Partito Democratico assente»

ANDRIA - Si è riunito oggi il Consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani, che ha approvato l’accordo con la Città Metropolitana di Bari per il completamento e il trasferimento alla Provincia BAT dell’edificio scolastico “Morelli” di Barletta, destinato a ospitare il liceo classico e il liceo artistico. Approvata anche la variazione di bilancio che autorizza il ricorso a un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. A riferire gli esiti della seduta è il presidente Bernardo Lodispoto, che ha accompagnato l’annuncio con un duro intervento sulle assenze, chiamando in causa anche i rappresentanti degli altri Comuni della provincia.

Alla seduta odierna hanno partecipato i consiglieri provinciali Bucci, Di Noia, Di Trani, Glionna, Lattanzio, Patruno, Preziosa, Valente e Vitrani. Presenti anche i sindaci di Trinitapoli e Barletta e i delegati dei sindaci di Canosa di Puglia e Bisceglie, ai quali Lodispoto ha rivolto un ringraziamento per aver contribuito, con la loro partecipazione, all’approvazione dei provvedimenti.

Le critiche del presidente si sono concentrate sul Partito Democratico. «Dispiace che, anche oggi, il Partito Democratico non abbia dato alcun contributo a un progetto così importante per il territorio», ha dichiarato Lodispoto, sostenendo che l’assenza dei consiglieri provinciali e dei sindaci del PD confermerebbe «una distanza dai problemi e dalle esigenze concrete dei cittadini». Un giudizio politico che il presidente ha poi esteso agli altri sindaci assenti e ai consiglieri provinciali Quarta, Cuna e Todisco, accusati nella nota di «non avere a cuore le sorti della comunità».

Sul piano dei provvedimenti, Lodispoto ha definito l’accordo per la nuova scuola “Morelli” «un passaggio fondamentale» e «un risultato atteso e sentito dalla città», ringraziando il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, per l’impegno e la determinazione con cui ha sostenuto il percorso. «Noi abbiamo scelto di lavorare per dare a Barletta una nuova scuola e continueremo a farlo con senso di responsabilità», ha affermato il presidente della Provincia BAT.

Lodispoto ha inoltre annunciato che il lavoro dell’Amministrazione provinciale riguarda anche altre strutture scolastiche: «Stiamo lavorando per altri edifici scolastici del territorio e a breve ne daremo notizia con altrettanta grande soddisfazione».

In apertura di seduta, il presidente aveva ringraziato la dottoressa Floriana Gallucci per il lavoro svolto al servizio della Provincia e salutato il nuovo segretario generale, Francesco Lazzaro, al quale ha augurato buon lavoro e assicurato la piena collaborazione dell’Amministrazione provinciale.

Redazione CorriereOfanto.it