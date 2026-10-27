Cuna assume la guida del circolo PD di Margherita di Savoia: autonomia del territorio, ma coerenza con gli indirizzi provinciali, regionali e nazionali

MARGHERITA DI SAVOIA - Assumo l’incarico di commissario del circolo del Partito Democratico di Margherita di Savoia con profondo senso di responsabilità.

Consapevole di rappresentare una realtà che non è la mia d'origine, ci tengo a chiarire che il mio obiettivo non è imporre visioni calate dall'alto, ma ascoltare e supportare la comunità locale, promuovendo un confronto aperto e costruttivo.

Allo stesso tempo, occorre una riflessione franca: negli ultimi anni è spesso mancata quella necessaria coerenza con la visione e l'indirizzo dei livelli territoriali superiori — provinciali, regionali e nazionali.

Il Partito Democratico tutela e tutelerà sempre l'autonomia e le specificità dei singoli territori; tuttavia, non dobbiamo mai dimenticare che appartenere a una comunità politica significa fare parte di un progetto ad ampio raggio, che va ben oltre i confini locali. La rete di un partito richiede responsabilità condivisa e rispetto degli orientamenti generali, indispensabili per dare forza e credibilità alle nostre battaglie su ogni livello.

Con questo spirito lavoreremo insieme per ricostruire un dialogo solido, trasparente e coerente al servizio dei cittadini e del nostro territorio.

FRANCO CUNA (Commissario del Circolo PD di Margherita di Savoia)