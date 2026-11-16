Trinitapoli, oltre 3,2 milioni per le strade provinciali: progettazione, affidamenti e tempi degli interventi

TRINITAPOLI - Ammontano a oltre 3,2 milioni di euro le risorse destinate agli interventi di recupero e messa in sicurezza delle strade provinciali che interessano il territorio di Trinitapoli, secondo il quadro illustrato dall’amministrazione comunale. Il programma riguarda principalmente la SP 6 Trinitapoli-Barletta, la SP 13 Cerignola-Trinitapoli-Saline e la SP 15 Trinitapoli-San Ferdinando di Puglia. Gli interventi si trovano in fasi differenti: per alcuni le procedure di affidamento sono già avanzate, mentre per altri sono ancora in corso le attività di progettazione.

Il quadro è stato aggiornato durante l’incontro del 9 novembre presso la Presidenza della Provincia di Barletta-Andria-Trani, al quale ha partecipato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Luigi Di Leo. Il confronto ha consentito di esaminare lo stato delle procedure, le risorse disponibili e i tempi previsti per la realizzazione delle opere.

La parte più consistente degli investimenti riguarda la SP 6 Trinitapoli-Barletta, sulla quale sono previsti interventi distinti. Il primo, identificato come Lotto 14 e finanziato nell’ambito del programma ministeriale disciplinato dal decreto n. 101 del 26 aprile 2022, dispone di 740.695,27 euro. Secondo il resoconto dell’incontro, i lavori interessano il tratto compreso tra l’intersezione con la NSA 113, in prossimità del ponte di Barletta, e l’incrocio con la SP 14 per Margherita di Savoia. Le opere comprendono il risanamento del piano viabile e il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale.

Per questo intervento le procedure di affidamento risultano avviate da tempo. Il 26 settembre 2025 la Provincia aveva annunciato l’avvio delle gare relative a otto progetti di messa in sicurezza della rete stradale, includendo l’intervento sulla SP 6. L’apertura del cantiere sta tuttavia registrando rallentamenti che, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale dopo l’incontro del 9 novembre, sono legati a problematiche riguardanti l’assetto societario dell’impresa esecutrice, ancora in fase di definizione.

Un secondo intervento riguarda il tratto della SP 6 che dall’abitato di Trinitapoli, in corrispondenza dell’Eurospin, raggiunge l’intersezione con la SP 14. L’investimento previsto ammonta a circa 791mila euro. Secondo quanto riferito dalla consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Marta Patruno, il presidente della Provincia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori urgenti di recupero e risanamento conservativo con la deliberazione n. 68 del 10 novembre.

L’approvazione del progetto costituisce un passaggio dell’iter amministrativo e non coincide con l’affidamento dei lavori o con l’apertura del cantiere. Patruno ha indicato come obiettivo il completamento del rifacimento del manto stradale e della sistemazione di via Barletta entro la fine della primavera 2027, sottolineando la necessità di seguire le successive fasi di affidamento ed esecuzione.

Sempre sulla SP 6, il resoconto comunale indica ulteriori 600mila euro, individuati attraverso l’avanzo libero del bilancio provinciale e destinati al Lotto 35. Le risorse dovranno contribuire a fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali e a valutare la realizzazione della pubblica illuminazione sul tratto residuo, richiesta dal Comune durante il precedente incontro del 7 luglio. Per questo intervento risulta concluso l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è in fase di elaborazione, con consegna prevista per febbraio 2027.

Sulla SP 15 Trinitapoli-San Ferdinando di Puglia sono stati destinati circa 200mila euro, anch’essi provenienti dall’avanzo libero del bilancio provinciale. Il finanziamento, identificato come Lotto 37, riguarda il ripristino della porzione di strada non interessata dai precedenti interventi. Anche in questo caso, secondo l’aggiornamento fornito dal Comune, è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, con consegna prevista per febbraio 2027. Il resoconto dell’incontro non indica un affidamento dei lavori.

Un ulteriore capitolo riguarda la SP 13 Cerignola-Trinitapoli-Saline, per la quale il quadro illustrato prevede interventi per complessivi 932.615 euro. La prima fase, dell’importo di 200mila euro, riguarda il tratto compreso tra il chilometro 0+000 e il chilometro 13+740 e prevede opere di recupero e risanamento conservativo nei punti maggiormente deteriorati. Il relativo progetto di fattibilità è in corso di redazione. A questo intervento dovrebbe seguirne un secondo, da 732.615 euro, destinato al completamento del risanamento dell’arteria.

L’aggiornamento segue il piano illustrato nel luglio scorso, quando erano stati annunciati interventi per circa 2,7 milioni di euro, oltre a ulteriori risorse per la viabilità. Il confronto di novembre ha consentito di precisare la suddivisione dei finanziamenti e lo stato delle progettazioni. Le previsioni formulate a luglio indicavano l’avvio dei cantieri tra dicembre 2026 e gennaio 2027; il successivo resoconto colloca invece a febbraio 2027 la consegna dei progetti di fattibilità dei Lotti 35 e 37. I tempi devono quindi essere considerati distintamente per ciascun intervento, senza ricondurre l’intero programma a un’unica data di avvio.

Comune di Trinitapoli e Provincia BAT hanno inoltre condiviso l’opportunità di organizzare sopralluoghi congiunti lungo le strade interessate, con il coinvolgimento degli uffici tecnici provinciali, per verificare le condizioni della viabilità e individuare eventuali ulteriori situazioni di pericolo, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini. Un nuovo incontro di coordinamento è previsto a circa due mesi dal confronto del 9 novembre, per verificare l’avanzamento delle procedure e aggiornare i tempi di realizzazione.

Redazione CorriereOfanto.it