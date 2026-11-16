TRINITAPOLI - Il patrimonio archeologico incontra l’arte digitale al Museo degli Ipogei. Sabato 21 novembre sarà inaugurata “Materia e algoritmo, il patrimonio tra archeologia e codice”, mostra di Gabriele Strada, a cura di Davide Russo, che apre il programma di iniziative promosso dal museo nell’ambito del Network dei Musei dei Futuri. L’esposizione avvia un percorso di incontri, laboratori e attività partecipative che accompagnerà l’istituzione culturale fino a febbraio 2027.

La mostra propone una rilettura delle testimonianze del passato attraverso i linguaggi della contemporaneità, mettendo in relazione la materialità del patrimonio con le possibilità espressive delle nuove tecnologie. Il pubblico sarà invitato a riflettere su come gli strumenti digitali possano contribuire a raccontare la memoria e a rendere più accessibile la conoscenza archeologica. Strada, formatosi all’Accademia di Belle Arti di Bari nell’ambito delle nuove tecnologie dell’arte, sviluppa installazioni che integrano progettazione sonora, sistemi interattivi e ambienti virtuali, con particolare attenzione al coinvolgimento dei visitatori.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Trinitapoli e dell’assessorato alla Cultura. Il progetto si sviluppa sotto la direzione di Mariangela Lo Zupone, curatrice del Parco e del Museo Archeologico degli Ipogei, e si inserisce nel percorso di collaborazione con la Rete Museale AltApulia. Nella nota di presentazione, il Comune sottolinea il contributo della coordinatrice Daniela Ventrelli alla connessione tra le realtà museali del territorio e all’ingresso del museo nella rete nazionale.

Il Network dei Musei dei Futuri è promosso da ICOM Italia e ASviS, nell’ambito di Ecosistema Futuro, con la partnership del Ministero della Cultura. Il programma nazionale 2026-2027 coinvolge 45 musei e istituzioni culturali, chiamati a sviluppare mostre, incontri e attività educative sulle trasformazioni della società. Il percorso mette al centro il ruolo dei musei come luoghi nei quali il patrimonio può offrire strumenti per comprendere il presente e ragionare sulle scelte che riguardano il futuro delle comunità.

A Trinitapoli, questa impostazione si traduce in un calendario rivolto a scuole, cittadini, professionisti della cultura e istituzioni. Secondo il programma pubblicato da Ecosistema Futuro, il 28 e 29 novembre Gabriele Strada curerà “Play the space”, laboratorio dedicato alla sperimentazione dello spazio attraverso il corpo, pratiche analogiche e strumenti multimediali. Il 12 dicembre seguirà la tavola rotonda “Il Museo di domani, tra passato e futuro digitale”, che affronterà i temi della conservazione, della ricerca e delle nuove modalità di accesso al patrimonio. Dal 14 al 19 dicembre sono inoltre previsti, a cura di Dimensions Art, gli appuntamenti del “Laboratorio delle emozioni”, destinati alle scuole primarie e basati sull’impiego di dispositivi digitali e strumenti interattivi.

Il programma intende affiancare alla funzione di conservazione del museo un’attività continuativa di confronto e sperimentazione. Le collezioni e le testimonianze archeologiche diventano così il punto di partenza per coinvolgere pubblici diversi, approfondire le opportunità della trasformazione digitale e favorire la partecipazione alla vita culturale cittadina.

All’inaugurazione della mostra è annunciata la presenza del sindaco Francesco di Feo e dell’assessore alla Cultura Giovanni Landriscina. La presentazione dell’iniziativa sarà preceduta da una conferenza stampa mercoledì 18 novembre, alle ore 11, presso il Parco Archeologico degli Ipogei: in quella sede saranno illustrati i contenuti dell’esposizione, gli appuntamenti e gli obiettivi del progetto.

Redazione CorriereOfanto.it