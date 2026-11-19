CANOSA DI PUGLIA - Il sostegno alle donne che subiscono violenza e la tutela dei bambini che assistono ai maltrattamenti in famiglia saranno al centro dell’incontro pubblico in programma martedì 24 novembre, alle 16, nella sala consiliare del Comune. Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Canosa di Puglia e i consultori familiari dell’ASL BT di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola promuovono l’iniziativa in collaborazione con il centro antiviolenza “Riscoprirsi”.

“Una rete, molte voci, un unico impegno. Alleanze e responsabilità condivise nel contrasto alla violenza di genere” è il titolo dell’incontro. L’assessora alle Politiche sociali e al Welfare, Maria Angela Petroni, richiama l’attenzione sui bambini che assistono alla violenza tra le mura domestiche e che «spesso ne portano dentro le conseguenze per tutta la vita». Petroni invita istituzioni, servizi, centri antiviolenza, scuole, associazioni e cittadini a lavorare insieme. «Non lasciamo sole le donne. Non dimentichiamo i bambini. Non restiamo indifferenti», conclude l’assessora.

Il monitoraggio della Regione Puglia documenta come la necessità di un luogo sicuro riguardi anche i figli. Nel 2024 le sette case rifugio di prima accoglienza che hanno risposto alla rilevazione regionale hanno ospitato 114 donne e 119 figli minori. Le case rifugio sono strutture a indirizzo segreto. Le donne vi accedono esclusivamente attraverso i centri antiviolenza e il servizio sociale competente per territorio.

Claudia Vitrani modererà l’incontro. Tra le relatrici figura la psicologa e psicoterapeuta Angela Quacquarelli. Per il consultorio familiare di Canosa di Puglia interverrà Teresa Iacovone, mentre l’assistente sociale Mirella Malcangi e l’avvocata Annalisa Iacobone porteranno il contributo del centro antiviolenza “Riscoprirsi”. Il programma comprende gli interventi di rappresentanti delle forze dell’ordine, alcune testimonianze e un momento di confronto su come istituzioni, servizi territoriali e cittadinanza possano collaborare nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

Redazione CorriereOfanto.it