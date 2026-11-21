MARGHERITA DI SAVOIA - Le scuole comunali e statali di ogni ordine e grado resteranno chiuse martedì 24 novembre a causa della sospensione dell’erogazione idrica programmata da Acquedotto Pugliese nell’intero abitato (leggi). Lo ha disposto il sindaco Bernardo Lodispoto con l’ordinanza n. 187 del 18 novembre 2026.

La decisione è stata adottata in seguito alla comunicazione di Acquedotto Pugliese, acquisita al protocollo comunale il 17 novembre, relativa all’intervento di manutenzione straordinaria della rete idrica già annunciato nei giorni scorsi. I lavori prevedono la sostituzione di una saracinesca in via Trinitapoli, di fronte al cimitero, e comporteranno la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle 8 alle 16.

La chiusura interesserà gli istituti scolastici per l’intera giornata di martedì. L’interruzione idrica potrà inoltre provocare disagi alle utenze domestiche, soprattutto negli edifici privi di autoclave e riserva idrica o con una capacità di accumulo insufficiente.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai cittadini di razionalizzare i consumi, evitando gli utilizzi non prioritari dell’acqua durante le ore interessate dalla sospensione. Il contenimento dei consumi è importante anche nella fase successiva ai lavori: sebbene il ripristino dell’erogazione sia programmato per le 16, il ritorno alle normali condizioni di pressione potrà richiedere più tempo, poiché la rete dovrà riempirsi progressivamente.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde di Acquedotto Pugliese 800 735 735 e la sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete” del sito www.aqp.it.

Redazione CorriereOfanto.it