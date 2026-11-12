Provincia BAT, Marta Patruno (FdI): «Approvati 790mila euro per il completamento dei lavori sulla Trinitapoli-Barletta»

TRINITAPOLI - La Provincia BAT ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per completare gli interventi di recupero e risanamento della SP 6 Trinitapoli-Barletta, già SP 75 “di Trinitapoli”. Il provvedimento, adottato il 10 novembre con la deliberazione n. 68 del presidente della Provincia, prevede un investimento complessivo di 790.919,49 euro. L’obiettivo, secondo quanto riferisce la consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Marta Patruno, è completare il rifacimento del manto stradale e la sistemazione dell’intera via Barletta entro la fine della prossima primavera.

L’approvazione è arrivata all’indomani dell’incontro di lunedì, durante il quale Patruno aveva sollecitato la Provincia ad accelerare gli interventi sulla strada. «Ho chiesto che al confronto seguissero rapidamente atti concreti: l’approvazione della delibera già il giorno successivo rappresenta una prima risposta importante», ha dichiarato la consigliera.

Patruno ha ricordato che, oltre agli interventi già programmati, alla SP 6 sono stati destinati, su sua richiesta in Consiglio provinciale, oltre 600mila euro provenienti dall’avanzo di amministrazione. Secondo la consigliera, anche queste risorse contribuiranno a completare i lavori lungo via Barletta, un’arteria che agricoltori e pendolari percorrono ogni giorno.

«Ora continuerò a seguire ogni passaggio, dall’affidamento all’esecuzione dei lavori, perché all’approvazione del progetto seguano i cantieri e il completamento dell’opera», ha concluso Patruno.

Redazione CorriereOfanto.it