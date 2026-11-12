Canosa di Puglia, lavoro e formazione: allo Spazio Giovani un aiuto per orientarsi

CANOSA DI PUGLIA - Orientarsi tra offerte di lavoro, corsi di formazione e concorsi, conoscere le opportunità rivolte ai giovani e individuare gli uffici ai quali rivolgersi. Sono i servizi offerti da Spazio Giovani, lo sportello informativo del Comune di Canosa di Puglia con sede al Municipio II, in via Giovanni Falcone 134, realizzato nell’ambito del servizio civile universale promosso da ANCI Puglia.

Ad accogliere ragazze e ragazzi sono Rossella e Antonio, i due volontari impegnati nel progetto, avviato il 9 ottobre e della durata di dodici mesi. Il servizio affianca all’orientamento sul lavoro e sullo studio un programma di attività dedicate alla cittadinanza digitale e alla prevenzione del disagio giovanile.

I giovani possono rivolgersi allo sportello per ricevere informazioni su bandi, percorsi formativi, concorsi e misure nazionali e regionali, oltre a indicazioni sui servizi del Centro per l’impiego, delle agenzie per il lavoro e degli uffici comunali. I volontari raccolgono e verificano le opportunità disponibili sul territorio e le diffondono attraverso i canali social del progetto, rendendole consultabili anche a distanza.

L’attività rientra nel programma “Trame di Comunità 2025: ANCI Puglia per l’inclusione sociale”, al quale il Comune partecipa anche con il progetto “Connessioni sociali 2025”. All’interno di questo percorso, Spazio Giovani si rivolge alle nuove generazioni con iniziative che puntano a favorire la partecipazione alla vita cittadina, il confronto e le occasioni di incontro.

Nei prossimi mesi, il progetto affiancherà all’accoglienza allo sportello laboratori e incontri sulla cittadinanza digitale, dedicati a strumenti e servizi come SPID e PagoPA e alla sicurezza online, con particolare attenzione al cyberbullismo. La collaborazione con le scuole del territorio prevede inoltre momenti di sensibilizzazione sulla dispersione scolastica e sul ritiro sociale degli adolescenti.

Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, e anche il martedì e il giovedì, dalle 15.30 alle 17.30. Per informazioni è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., inviare un messaggio al profilo Instagram @spaziogiovanicanosa oppure contattare la pagina Facebook Spazio Giovani Canosa.

Redazione CorriereOfanto.it