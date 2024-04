Resilienza Trinitapolese in piazza per presentare idee e progetti per il futuro della città

TRINITAPOLI - In un recente comizio della lista Resilienza Trinitapolese, candidati e sostenitori si sono riuniti per un aggiornamento sugli avanzamenti della comunità e per delineare i piani per il futuro di Trinitapoli. Alla presenza di Mariagrazia Iannella, Loredana Lionetti, Pietro de Angelis, Luigi di Leo, Giovanni Landriscina e con il supporto del candidato sindaco Francesco di Feo, sono stati esposti i progetti realizzati e quelli in cantiere.

Il concetto di “difeismo” è stato posto al centro della discussione, sottolineando una visione politica incentrata sul servizio alla collettività, contrapposta alla tradizionale divisione di interessi. Questa filosofia ha già portato cambiamenti concreti a Trinitapoli, come: l’efficientamento energetico delle scuole, l’edificazione di nuove case popolari, la creazione di un nuovo plesso scolastico per la scuola media, la realizzazione di una pineta, lo sviluppo di aree ludiche, l’implementazione di un progetto di videosorveglianza, il restauro del boschetto Ofantino, la riapertura e il rinnovamento delle biblioteche comunali, il miglioramento del Parco degli Ipogei, la sicurezza stradale, l’aggiunta di una pista ciclabile, un palazzetto dello sport rinnovato e un asilo nido.

Guardando al futuro, Resilienza Trinitapolese si impegna a perseverare lungo questo sentiero politico per assicurare il miglioramento continuo di Trinitapoli e il benessere dei suoi cittadini. L’obiettivo è di mantenere una traiettoria che trasformi le idee in iniziative tangibili, rafforzando così il tessuto sociale e la prosperità della comunità.

Con le elezioni amministrative alle porte, la lista invita gli abitanti di Trinitapoli ad offrire il loro sostegno per consentire la realizzazione di progetti ambiziosi e per continuare a dare forma a un futuro positivo per tutti.

GAETANO DALOISO