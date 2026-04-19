Concorsi pubblici, la sfida della trasparenza. Musci: «Servono commissioni esterne»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - In una fase particolarmente delicata per il Comune di San Ferdinando di Puglia, segnata dall’insediamento della commissione di accesso agli atti con il compito di verificare se vi siano eventuali infiltrazioni mafiose o condizionamenti simili nell’attività amministrativa e gestionale dell’ente, il tema dei concorsi pubblici assume un valore che va oltre la semplice necessità amministrativa. Si tratta di un passaggio cruciale, che incide non solo sull’organizzazione dell’ente, ma anche sulla percezione di trasparenza e fiducia da parte della comunità.

Negli ultimi mesi si è più volte parlato della possibilità di avviare nuove selezioni e, allo stato attuale, questa prospettiva sembra avviarsi verso una realizzazione. È proprio in questo momento, però, che diventa fondamentale compiere scelte capaci di rafforzare credibilità e serenità. La composizione delle commissioni esaminatrici rappresenta, in tal senso, un elemento decisivo.

Affidare tali commissioni a figure esterne, di comprovata competenza e autorevolezza, significa offrire una garanzia ulteriore di imparzialità. Non si tratta di mettere in discussione professionalità interne, ma di riconoscere la straordinarietà del contesto e l’esigenza di prevenire qualsiasi possibile ombra o sospetto.

Esperienze già maturate in altri enti dimostrano come il coinvolgimento di profili di alto livello, anche provenienti da Istituzioni dello Stato, possa contribuire a elevare ulteriormente il grado di fiducia nei processi selettivi. È una scelta che parla il linguaggio della responsabilità Istituzionale, capace di unire rigore e rispetto per la comunità.

In un tempo in cui ogni atto amministrativo è osservato con particolare attenzione, garantire procedure limpide e inattaccabili non è solo opportuno, è necessario.

Avv. BIAGIO MUSCI (Consigliere comunale)