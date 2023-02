Installati nuovi giochi per bambini all’interno della Villa comunale

MARGHERITA DI SAVOIA - È stata ultimata l’installazione di nuovi giochi per bambini all’interno della Villa Comunale e, contestualmente, è stata rimessa a nuovo l’area adibita a parco giochi destinata a bambini e ragazzi di età compresa dai 4 ai 14 anni. L’intervento, finanziato per una somma di 10.000 euro così come previsto dal DL n. 73/2022, è stato voluto dall’amministrazione comunale per favorire il benessere psicofisico, la socializzazione, le attività ricreative ed i percorsi di sviluppo e crescita dei minori in modo da minimizzare le conseguenze dello stress pandemico di cui soprattutto i più giovani hanno risentito.

Sono stati installati nuovi percorsi ludici che richiamano molto, in chiave moderna, i giochi di una volta: la campana, il serpentone ed altri giochi caratterizzati da forme e colori accattivanti in modo da stimolare la fantasia e la creatività dei minori. Si è proceduto inoltre ad una risistemazione dell’area adibita a parco giochi di modo che bambini e famiglie possano godere appieno, soprattutto ora con l’approssimarsi della stagione primaverile, degli spazi dedicati alla socialità e al divertimento per i più piccoli.

«Cogliendo l’opportunità prevista dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - che ha stanziato dei fondi a sostegno dei Comuni per la realizzazione di nuove opportunità educative rivolte al benessere di bambini e minori, nonostante il poco tempo a disposizione la nostra amministrazione comunale si è adoperata per reperire questo ulteriore finanziamento che viene incontro alle necessità dei più giovani, che sono tra coloro che maggiormente hanno avvertito le conseguenze del forzato stop alle attività motorie e alla socialità durante la fase più acuta della pandemia. Elogio la lungimiranza dell’assessore ai Servizi Sociali Grazia Damato e la disponibilità con cui l’Ufficio Servizi Sociali e l’Ufficio Tecnico Comunale si sono prontamente attivati per cogliere questa opportunità. Invito tutti i cittadini ed i fruitori di questa rinnovata area ludica situata all’interno della Villa Comunale a collaborare per mantenere sempre il massimo decoro della zona: è uno spazio destinato ai nostri bambini e pertanto bisogna averne la massima cura!».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO