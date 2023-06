Carta solidale acquisti, dal prossimo 18 luglio la lista dei 754 beneficiari

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Slitta al 18 luglio (e non più ad inizio mese) la comunicazione ai 754 sanferdinandesi beneficiari della “Carta solidale acquisti”, il contributo interministeriale MASAF-MEF per l’acquisto di beni alimentari.

I Comuni avranno infatti tempo fino al 5 luglio (e non più fino al 27 giugno) per consolidare e verificare le liste compilate dall’INPS, che ieri ha comunicato la proroga del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concessa per consentire la piena attuazione della misura.

La Legge di Bilancio 2023 del Governo Meloni ha stanziato 500 milioni di euro per beni alimentari di prima necessità, per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15 mila euro all’anno. Il contributo viene erogato presso gli Uffici postali, attraverso carte elettroniche di pagamento. (Approfondimento)

Comunicato Stampa