21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie

CERIGNOLA - La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie è giunta alla XXIX edizione dalla sua istituzione.

L’Amministrazione comunale partecipa al ricordo di quanti hanno perso la vita per mano della mafia anche nel nostro territorio.

“In un momento storico così delicato per la lotta alla mafia e il suo valore civico e politico, occorre che le generazioni più giovani abbiano sempre a mente il ricordo vivo di chi ha pagato con la vita la sua opposizione alla criminalità”, dichiara il sindaco Francesco Bonito.

“La mia mente non può non andare a Michele Cianci, che ancora oggi, grazie all’impegno, alla testimonianza della sua famiglia e dell’antimafia sociale cerignolana con il suo vitale supporto, rivive con la sua onestà e la sua bontà d’animo. Tutti valori da coltivare quotidianamente, per far germogliare generazioni forti, vaccinate contro il virus del compromesso mafioso.

In questo momento voglio far sentire la mia e la vicinanza di tutta l’Amministrazione alle donne e gli uomini che animano il Terzo Settore del nostro territorio, impegnati quotidianamente a scardinare omertà, paura, silenzio ancora troppo radicati nella nostra città. Grazie per la vostra quotidiana lotta; Cerignola è con voi!”.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola