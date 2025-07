Una brochure sui diritti dei lavoratori agricoli, in collaborazione tra il Consolato di Romania, il Comune di Margherita di Savoia e il sindacato UIL

MARGHERITA DI SAVOIA - È stata presentata presso l’Aula Consiliare del Comune di Margherita di Savoia la brochure dal titolo “Lavorare in Italia: i tuoi diritti, la tua sicurezza”, realizzata in sinergia fra il Consolato Generale di Romania a Bari, l’amministrazione comunale di Margherita di Savoia, UIL Puglia, UILA Puglia e la Camera Sindacale Zonale UIL. (Video)

A fare gli onori di casa il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto alla presenza del Console Generale di Romania a Bari S.E. Ioana Gheorghias, dei segretari generali UIL Puglia Gianni Ricci e UILA Puglia Pietro Buongiorno e del responsabile della Camera Sindacale Zonale UIL Raffaele Daloiso: erano inoltre presenti Cinzia Petrignano, assessore alle politiche sociali del Comune di San Ferdinando di Puglia (che ospiterà l’iniziativa lunedì 21 luglio) accompagnata dal consigliere comunale Michele Ferrante, e la consigliera delegata all’agricoltura del Comune di Canosa di Puglia (che ospiterà la successiva tappa il prossimo 29 luglio) Lucia Masciulli. Hanno partecipato all’incontro anche i segretari provinciali UIL Foggia Luca Maggio e UILA Foggia Antonio Castriotta.

«Questo vademecum - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - nasce da una lodevole iniziativa del dirigente sindacale della UIL Raffaele Daloiso ed è frutto di una importante sinergia istituzionale con il Consolato Generale di Romania a Bari che la nostra amministrazione comunale sostiene per garantire maggiori tutele in favore dei lavoratori agricoli ed in particolare l’integrazione dei lavoratori romeni: l’opuscolo, scritto tanto in italiano quanto in romeno, favorisce una maggiore conoscenza di diritti e procedure finalizzate alla sicurezza sul lavoro. Si tratta di una sperimentazione che nasce nella BAT, dove circa 1.300 cittadini romeni operano nel comparto dell’agricoltura, e che auspichiamo possa estendersi anche in altri territori».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO