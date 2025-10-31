L’Ambito Territoriale Sociale Tavoliere Meridionale avvia “La Cura”: nasce la rete di sostegno ai caregiver familiari

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Si è svolto martedì 28 ottobre scorso, nella Sala Conferenze del Palazzo di Città, l’evento di lancio del progetto d’ambito “La Cura”, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale Tavoliere Meridionale e co-finanziato dalla Fondazione Con il Sud. L’iniziativa punta a creare una rete territoriale di prossimità a sostegno dei caregiver familiari, figure che ogni giorno assistono anziani, persone fragili e cittadini con disabilità.

Il Comune di San Ferdinando di Puglia, ente capofila del progetto, ha ospitato l’incontro alla presenza degli assessori alle Politiche Sociali dei Comuni di Margherita di Savoia e Trinitapoli. Durante la presentazione sono stati illustrati obiettivi e linee d’azione, con particolare attenzione al rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, realtà sociali e cittadinanza, al fine di promuovere benessere, inclusione e coesione comunitaria.

Sono intervenuti: il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia; il Responsabile dei Servizi Sociali, Massimo Battaglino; il Project Manager e Direttore di ESCOOP, Marco Sbarra; la Presidente della Cooperativa Sociale ALICE, Valeria Lepore; e la Presidente dell’associazione LiberArti, Simona Sala.

L’incontro ha visto il coinvolgimento attivo dei caregiver presenti, che hanno contribuito con domande e testimonianze alla fase di co-progettazione del servizio. Il percorso, ancora in definizione, sarà infatti modellato sulle necessità reali della comunità, con l’obiettivo di realizzare uno strumento concreto e utile.

“La Cura” rappresenta un passo importante verso una comunità più attenta e solidale, riconoscendo il ruolo fondamentale del caregiver familiare e offrendo supporto, ascolto e strumenti operativi.

Nei prossimi giorni verranno comunicati gli orari di apertura degli sportelli dedicati nei tre Comuni dell’Ambito - San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia - che costituiranno punti di riferimento per orientamento, informazioni e servizi dedicati.

