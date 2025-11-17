Flavio Civita (FdI): «Rendere gli stadi fruibili tutti i giorni. Siano luoghi di aggregazione sociale per tifosi, associazioni e famiglie»

ANDRIA - Riprogettare le città intorno allo sport. Flavio Civita, candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia, immagina gli stadi come poli di vita quotidiana, aperti a tutti - famiglie, ragazzi - non solo nei giorni di gara. L'idea è trasformare le aree sportive in veri cuori pulsanti dei quartieri: con eventi culturali, attività ricreative, punti di ristoro, per rivitalizzare i territori e aumentare la sicurezza naturale.

«Prendiamo lo stadio di Andria - spiega Civita -. Per venti giorni al mese resta vuoto, abbandonato, senza anima. Così non può diventare un punto di riferimento sociale. Eppure è già lì, pronto, senza bisogno di costruirne uno nuovo o spendere soldi pubblici. Basta una politica intelligente che favorisca l'aggregazione di tifosi e famiglie intorno a quella struttura».

Al centro del progetto ci sono le tifoserie. «Riconoscere il valore dei gruppi di supporter - aggiunge Civita - significa valorizzarne il ruolo sociale, favorire partecipazione e senso di appartenenza».

«I tifosi hanno bisogno di spazi per organizzare il loro sostegno. E poiché le strutture esistono, è logico pensare che nello stadio, come centro di aggregazione, possano avere una sede stabile, fisica, per riunirsi e operare».

Per Civita lo sport è una scuola di vita e di comunità: educa, unisce, genera benessere. «Un'attenzione particolare - sottolinea Civita - va agli sport minori, spesso dimenticati per mancanza di fondi e visibilità».

«Il nodo vero è che, senza grandi interessi economici, queste discipline e le associazioni che le tengono vive restano ai margini. Chi governa la Puglia oggi deve mettere al centro le società sportive dilettantistiche: con impianti adeguati e coinvolgimento reale nelle politiche regionali».

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Flavio Civita