La Bandiera Verde sventola sulle spiagge di Margherita di Savoia per il quarto anno di fila

MARGHERITA DI SAVOIA - Per il quarto anno consecutivo le spiagge di Margherita di Savoia hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Verde, vessillo che indica l’appartenenza al circuito delle località turistiche a misura di bambino: una vera e propria guida per le famiglie in cerca di vacanze con tutto quello che serve per i piccoli bagnanti.

Sono 145 le spiagge italiane (più otto all’estero) insignite del riconoscimento attribuito dai 2860 pediatri che collaborano con lo studio voluto dal Prof. Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa. La Puglia, quarta regione d’Italia per numero di Bandiere Verdi, ne ha ricevute 13: fra di esse figura, ininterrottamente dal 2019, anche Margherita di Savoia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «È importante sottolineare quanto ha dichiarato il Prof. Farnetani in occasione della proclamazione delle località che per l’estate 2022 si potranno fregiare della Bandiera Verde: questo riconoscimento è un motore di sviluppo per il turismo ed un segnale di grande attenzione per le necessità di bambini e adolescenti. Le località balneari puntano oggi soprattutto sul turismo familiare ed è un dato di fatto che se stanno bene i bambini stanno bene anche i genitori. Sono fiero che in quattro anni di amministrazione Margherita di Savoia abbia ottenuto per quattro volte la Bandiera Verde anche perché, come detto dallo stesso dottor Farnetani, questo riconoscimento non è frutto di una autocandidatura ma dell’analisi di un gruppo di lavoro formato da pediatri e specialisti che operano una attenta selezione. Sono inoltre particolarmente lieto che il comitato scientifico abbia rilevato l’impegno da parte dell’ente locale a mantenere costanti gli standard qualitativi dei servizi attraverso investimenti mirati nel settore turistico: sono attestazioni che non provengono da noi ma da parte dello staff di esperti che ogni anno prende in esame numerosi aspetti di grande importanza tra i quali la sicurezza della balneazione. È una soddisfazione che voglio condividere con gli assessori Francesca Santobuono (turismo) e Salvatore Piazzolla (ambiente) per il grande impegno con cui si adoperano per la buona riuscita della stagione estiva e con l’intera categoria degli operatori balneari, ai quali esprimo la massima vicinanza».

La cerimonia di consegna si svolgerà il prossimo 9 luglio a Mazara del Vallo, in Sicilia, in occasione dell’ottavo convegno nazionale delle Bandiere Verdi poi, come di consueto, a Margherita di Savoia ci sarà una grande festa in occasione dell’alzabandiera sempre durante il mese di luglio.

