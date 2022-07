“Balconi fioriti”: un concorso per dare più colori e più profumi alla città di Trinitapoli

TRINITAPOLI - Il Comune di Trinitapoli promuove la prima edizione del concorso “BALCONI FIORITI”, una iniziativa finalizzata ad abbellire la città attraverso l’arredo floreale di balconi, terrazzi, davanzali e giardini (leggi). L’intento di migliorare l’ambiente urbano potrebbe mettere in moto la creatività dei cittadini ed evidenziare il “pollice verde” dei tanti appassionati di giardinaggio, un hobby che ha il duplice scopo di regalare bellezza sia a chi lo pratica che a chi ne gode semplicemente la vista.

L’allestimento, come prevede il bando (leggi), è “a tema libero e interessa la sistemazione di balconi, terrazzi e angoli di giardino utilizzando semi e piante che abbiano un periodo vegetativo compatibile con i tempi del concorso in particolare dal 1 luglio al 30 del mese di settembre. Non sono ammesse realizzazioni con fiori finti (ad es. carta, di plastica e/o altri materiali). Nella realizzazione degli allestimenti i partecipanti dovranno aver cura di garantire la massima visibilità unicamente da vie, strade e piazze pubbliche su cui è consentita la circolazione pedonale. La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni imputabili all’allestimento delle composizioni”.

I cittadini devono consegnare la domanda di partecipazione (redatta utilizzando l’allegato al bando) entro il 1° agosto 2022 tramite PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , allegando la copia di un documento di identità in corso di validità. Nel mese di agosto saranno effettuati sopralluoghi e saranno fotografate le composizioni per coadiuvare le procedure di valutazione, foto che rimarranno proprietà esclusiva del Comune anche per dare pubblicità all’evento su Internet.

La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà nel mese di settembre. Per i vincitori i premi consistono in: 1^ classificato: buono acquisto fiori del valore di 300 euro; 2^ classificato: buono acquisto fiori del valore di 200 euro; 3^ classificato: buono acquisto fiori del valore di 100 euro.

Dopo la recente tempesta comunale che ha colpito Trinitapoli, questa proposta appare come una boccata d’aria fresca. È come uscire dai rifugi dove ci eravamo tutti riparati e vedere che la pioggia violenta non ha distrutto tutto ma ha bensì innaffiato boccioli e piante che cresceranno più rigogliose.

Se ci pensiamo bene, ogni momento importante della nostra vita è accompagnato dai fiori: si portano i fiori alle neomamme al momento della nascita di un bambino, le spose portano all’altare bellissimi bouquet, si regalano piante e fiori ai compleanni, agli anniversari, alla laurea e in tante altre occasioni.

I cittadini di Trinitapoli che credono nell’etica della bellezza regaleranno al loro paese colori e profumi, anzi sceglieranno i fiori che hanno un significato ben preciso, come il mughetto che profuma di felicità ritrovata, indicato per una guarigione o per incontri con vecchi amici, la margherita simbolo di semplicità e purezza d’animo, il girasole che con il suo colore giallo intenso esprime allegria e vitalità e il classico giglio che rappresenta la purezza se bianco, oppure la nobiltà d’animo in ogni suo altro colore.

Un paese fiorito, o meglio rifiorito, non avrà bisogno di comizi e di sermoni. Tantissimi fiori sparsi per il paese potrebbero essere più rivoluzionari di una brigata partigiana e diventerebbero il simbolo di una comunità civile e solidale.

Per continuare con il piede giusto il percorso di rifioritura, bisognerebbe però consentire ai volontari (aziende, associazioni, scuole, parrocchie, istituzioni, privati) di adottare piccoli appezzamenti di giardini pubblici da tenere sempre puliti e ben curati. Ognuno deve avere la responsabilità di un pezzetto di paese.

ANTONIETTA D’INTRONO