Oggi la cerimonia per la quarta Bandiera Verde nella storia di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Oggi, in Piazza Libertà con inizio alle 21.00 avrà luogo la cerimonia dell’alzabandiera della Bandiera Verde, attribuita per il quarto anno consecutivo alle spiagge di Margherita di Savoia: il vessillo indica l’appartenenza della città al circuito delle 145 località turistiche a misura di bambino. Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito dallo staff dei 2860 pediatri che collaborano con lo studio voluto dal Prof. Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa. Presenzieranno alla cerimonia il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, e l’assessore al turismo dott.ssa Francesca Santobuono. Per allietare la festa, dedicata - come è giusto che sia - soprattutto ai bambini, dopo il saluto delle autorità ci sarà una serata in piazza con i supereroi dell’universo dei fumetti ed altri cosplayer che giocheranno assieme ai piccoli protagonisti dell’evento.

«Siamo orgogliosi - ha dichiarato il sindaco - di poter esibire la Bandiera Verde sulle nostre spiagge ininterrottamente dal 2019: questo riconoscimento, come afferma anche il Prof. Farnetani, è un motore di sviluppo per il turismo ed un segnale di grande attenzione verso i più piccoli ma soprattutto non nasce da una autocandidatura ma è frutto dell’analisi di un gruppo di lavoro formato da pediatri e specialisti che operano una rigorosa selezione. Un plauso va ovviamente reso ai nostri operatori balneari che, con grande professionalità, rivelano l’espressione più bella della cultura dell’accoglienza che caratterizza Margherita di Savoia: quella rivolta ai bambini».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO